Primo incontro della Conferenza zonale per l'istruzione

Nella Sala consiliare del Comune di Portoferraio si è riunita ieri la Conferenza zonale per l'educazione e l'istruzione. Presidente della Conferenza è stata nominata la dott.ssa Chiara Marotti, riconfermando così Portoferraio quale comune capofila.

Nel corso dell'incontro il tavolo politico, con i rappresentanti dei Comuni, e il tavolo tecnico, con i rappresrntanti delle Istituzioni scolastiche, hanno predisposto il PEZ, Piano Educativo Zonale 2019- 2020, per l'accesso ai finanziamenti regionali su progetti di inclusione e prevenzione del disagio e della dispersione scolastica. Il tema proposto per il prossimo anno scolastico, esteso alle scuole del territorio di ogni ordine e grado, è "L come Libri, L come Libertà".

Verranno attivati laboratori di lettura animata sulle tematiche dell'inclusione, della multicultura e della diversità di genere. "Si è trattato – ha commentato Chiara Marotti, assessore all'istruzione - di un primo momento di incontro e confronto, nell'ottica di una progettualità territoriale condivisa e continua. Sicuramente la Conferenza zonale, realtà importante per il territorio, svolgerà al meglio i suoi compiti, valorizzando ciascuna componente e garantendo l'attenzione costante sul delicato mondo dell'educazione e dell'istruzione".

Comune di Portoferraio