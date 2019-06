Sabato 8 Giugno manifestazione di Federconsumatori e Comitato Elba Salute

A seguito della notizia dell’imminente SOSTITUZIONE nella zona orientale dell’isola d’Elba, per la prima volta, e dopo anni, di una postazione 118 medicalizzata, con una postazione con infermiere,

- Riconoscendo l’importanza del lavoro della compagine infermieristica all’interno del sistema sanitario della Regione Toscana

- Conoscendo bene l’entità degli afflussi turistici nell’intera superficie dell’isola, l’orografia, le necessità e le criticità di strade, ospedale di destinazione, assenza di specialisti di riferimento per più giorni alla settimana nell’ospedale di Portoferraio, accessi del Pronto Soccorso

- Ritenendo insostituibile e riferimento imprescindibile la figura del medico 118 come unico professionista legalmente e deontologicamente autorizzato a fare diagnosi e terapia

- Considerando una inaccettabile discriminazione la assenza del medico 118 nell’area orientale, mentre il resto dell’isola continuerà ad avere un’altra offerta sanitaria



FEDERCONSUMATORI e COMITATO ELBA SALUTE organizzano un presidio sotto la sede della Vice Prefettura di Portoferraio per il prossimo

sabato 8 Giugno alle ore 11,00.

Si invita alla partecipazione la cittadinanza dell’isola, per manifestare a viva voce contro una riduzione inaccettabile dei servizi essenziali al cittadino