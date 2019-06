Seconda edizione del Marciana Borgo D'arte

Lo staff di Marciana Borgo d’Arte è lieto di invitarvi all’apertura del festival che inaugura la sua seconda edizione sabato 8 giugno 2019 a partire dalle ore 18.00.

Scopo di Marciana Borgo d’Arte è la rigenerazione urbana e la riqualificazione del borgo, e dedica questa stagione al tema “Arte e Natura”, al fine di sensibilizzare la cittadinanza verso tematiche ambientali di urgente necessità comunicativa. In questo contesto svolge il ruolo di co-organizzatore il Parco Nazionale Arcipelago Toscano, anche in quanto gestore della Riserva della Biosfera Isole di Toscana riconosciuta nell’ambito del prestigioso programma MaB (Man and the biosphere) dell’UNESCO.

In occasione dell’inaugurazione verranno presentate le sei installazioni ambientali nel centro storico del borgo e una mostra di arti visive nei fondi espositivi in Piazza della Gogna.

Il programma della giornata sarà articolato da un percorso che, dalla Piazza For di Porta, condurrà il pubblico fino alla Fortezza Pisana, dove festeggeremo l’apertura dell’iniziativa con un aperitivo al tramonto e con il concerto del trio Le tre meno un quarto, ensemble di musica popolare del centro-sud Italia, primo dei dodici appuntamenti che faranno parte della rassegna musicale Altre Musiche.

La giornata sarà occasione per conoscere il programma integrale del festival e incontrare gli artisti autori delle opere.

Saranno presenti: Maurizio Burlando e Giampiero Sammuri del Pnat, Fabio Murzi di Acqua dell’Elba, Simone Barbi sindaco di Marciana e lo staff del festival.

Gli artisti: Nevio Leoni, Sedicente Moradi, Roberto Ridi, Tonino Negri, Marcello Chiarenza e Walter Puppo.