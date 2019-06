Giornata di volo per ragazzi disabili organizzata dai Lions Club Isola d’Elba e Pontedera Valdera

Quattro aerei biposto, condotti da altrettanti piloti, alcuni dei quali con disabilità, componenti il “WE FLY Team”, venuti appositamente all’Elba da S. Donà di Piave dove ha sede la loro associazione, nella mattina di domenica 2 giugno hanno portato in volo ragazzi diversamente abili o oggetto di particolari terapie convenuti per l’occasione all’aeroporto di La Pila anche da fuori Elba.

Il percorso della durata di 10/15 minuti si snodava ad una quota di 600 mt. sulla costa N dell’Isola, evoluendo sopra la baia di Portoferraio, per fare quindi ritorno alla pista di Marina di Campo.

Dagli occhi dei giovani passeggeri trapelavano chiaramente felicità, meraviglia, emozione originate da questa unica e meravigliosa esperienza accentuata dalla presenza in zona di vento da N a 20 nodi che, pur rimanendo ben entro i limiti di sicurezza, conferiva al volo ed ai protagonisti un eccitante tono di avventura.

Oltre ai rappresentanti dei Lions Club Pontedera Valdera e Isola d’Elba, ispiratori dell’evento, ed ai volontari della Croce Rossa erano presenti gli esponenti dell’Associazione Diversamente Sani e della Fondazione Tommasino Bacciotti che seguono direttamente i ragazzi ed i loro familiari con la loro competente vicinanza anche fornendo gratuitamente assistenza logistica nel caso di terapie da effettuarsi in continente.

La mattinata si è conclusa con la consegna ai gestori dell’aeroporto di una speciale carrozzina donata dai Lions con misure e caratteristiche adatte al trasporto di disabili da e per gli aeromobili.

Il service, organizzato dai due Lions Club con la collaborazione di Ala Toscana, Associazione Sclerosi Multipla, Associazione Diversamente Sani e con la sponsorizzazione di Nocentini Group, Sales, Coloplast, è stato preceduto nella sera di sabato da una conviviale cui hanno partecipato, oltre ai soci dei due sodalizi ed ai piloti di We Fly, Autorità civili e lionistiche del Distretto 108LA Toscana.

Nel corso del meeting, dopo l’introduzione dei due Presidenti di Club Alessandro Panattoni e Gabriella Solari e del Presidente di Zona “L” Patrizia Lensi, si è registrato l’atteso ed apprezzato intervento di Marco Cherubini, Presidente di WE FLY, associazione nata 11 anni fa per far pilotare aerei anche ai disabili, che ha sottolineato come un ambiente circostante favorevole possa consentire il successo della loro attività. “Quando i disabili scendono dai nostri aerei – dice Cherubini – regalano anche a noi un momento di contentezza” e continua: “Per credere in un sogno bisogna avere il coraggio di sognare; vogliamo far vedere che c’è qualcosa oltre l’orizzonte di tutti i giorni”.

Al termine della serata la Presidente Gabriella Solari ha dato comunicazione della offerta, realizzata con la collaborazione del Circolo Ricreativo di Carpani e di Gabriele Messina (Elba Magna), al Pronto Soccorso dei Portoferraio di alcune attrezzature di prima necessità per interventi chirurgici mancanti fra le dotazioni del reparto. Per questo dono hanno espresso il loro ringraziamento il Dr. Bruno Graziano, direttore dell’Ospedale di Portoferraio ed il Dr. Angelo Testa responsabile del Pronto Soccorso.

Nello svolgimento della serata si sono registrati anche gli interventi del Sindaco di Campo nell’Elba arch. Davide Montauti e dell’ing. Claudio Boccardo amministratore di Ala Toscana.