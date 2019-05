Il 28, 29 e 30 giugno avrà luogo, a Marciana Marina SEIF – la seconda edizione del Sea Essence International Festival, primo festival internazionale dedicato alla salvaguardia e alla valorizzazione del mare e della sua essenza.

Novità di quest’anno è l’organizzazione di due importanti giornate di riflessione e studio che anticiperanno il festival.

La prima, che si terrà il 29 maggio all’Accademia del Bello di Poggio (Comune di Marciana), avrà come oggetto uno dei temi che più contraddistingue SEIF da tutti gli altri festival sulla sostenibilità ambientale: il mare e l’esaltazione della sua bellezza.

Titolo della serata sarà “Le parole del Mare e quelle dell’Uomo”, un dialogo tra l’architetto Paolo Ferruzzi – ideatore dell’Accademia del Bello - e il poeta Manrico Murzi. Al centro dell’attenzione ci sarà l’opera di Raffaello Brignetti, Premio Viareggio 1967 con “Il Gabbiano Azzurro” e Premio Strega 1971 con “la Spiaggia d’Oro”.

La seconda giornata, che si terrà il 7 giugno presso la sede del Parco Nazionale dell’Arcipelago Toscano, avrà invece come tema gli scenari del futuro, in particolare le prospettive per l’Isola d’Elba da qui al 2035 sotto il profilo ambientale, economico e sociale. L’incontro, strutturato sotto forma di conferenza multistakeholder interattiva, vuole essere un momento di confronto e riflessione congiunta tra tutti i principali attori economici, politici e amministrativi dell’Isola. L’obiettivo è l’identificazione delle sfide più urgenti che interesseranno l’Isola d’Elba nei prossimi anni e le conseguenti azioni da intraprendere per concretizzarle.

“La sfida più importante di oggi è gestire il cambiamento e noi come azienda lo viviamo sulla nostra pelle tutti i giorni, spiega Fabio Murzi titolare insieme a Marco Turoni e Chiara Murzi di Acqua dell'Elba, azienda promotrice di SEIF. Per noi, azienda familiare è naturale riflettere sugli scenari a medio lungo termine e agire di conseguenza; di qui sentiamo forte l’esigenza di invitare l’intero sistema Elba a interrogarci su come potremo essere e come potremo fare da qui ai prossimi 15 anni per guidare il cambiamento”.

Anche quest’anno SEIF ha ricevuto il patrocinio di importanti attori istituzionali quali Regione Toscana, Parco Nazionale dell'Arcipelago Toscano, Legambiente, Comune di Marciana Marina, Università IULM e Accademia di Belle Arti di Brera, e l’adesione di importanti esponenti delle istituzioni regionali, italiane ed europee, di aziende ed associazioni, già molto attive sul fronte ambientale, e di artisti e personaggi di punta della cultura. Media partner dell’evento, per il secondo anno consecutivo, sarà Radio Montecarlo.

SEIF è una manifestazione che spazia dalla ragione all'emozione e che ha come intento quello di far pensare e sognare. Una manifestazione poliedrica, che svelerà la profondità dell'essenza del mare mantenendo al centro l'essere umano, i suoi sogni, le sue virtù e le sue speranze raccontate con la voce della storia, dell'economia, delle arti, dell'antropologia, della cultura, della politica, della musica, del cinema, della società in un approccio multidisciplinare per quante sono le anime del mare.

La missione di SEIF è far amare il mare, poiché è solo attraverso una passione vera ed autentica come l'amore che ogni obiettivo, anche quello apparentemente irraggiungibile, diventa possibile. Perciò la visione è donare al mare la sua doverosa centralità, a cominciare da un rinnovato impegno dell'economia, della politica e della società per adoperarsi a questo fine.

La manifestazione, che si terrà a Marciana Marina il 28,29 e 30 giugno, vedrà le giornate dividersi in tre appuntamenti specifici con attività educative, ludiche, artistiche, scientifiche e divulgative:

Ore 10.00 - 17.00: vivi/seɪf/ - attività educative e ludiche organizzate da Legambiente Arcipelago Toscano

Ore 18.00 – 20.00: seɪf/workshop - incontro di approfondimento su tematiche culturali, sociali, politiche e case history significative.

Ore 21.00 - 23.00: live/seɪf/ - serate a tema.

Le serate vedranno la partecipazione degli studenti ospiti del progetto di alternanza scuola-lavoro Redazione Natura realizzato dal Parco Nazionale e Infopark che contribuiranno a diffondere i contenuti e i momenti di Seif attraverso un’azione di comunicazione sui social media.

Tutti gli eventi saranno oggetto di riprese video a cura del regista Stefano Muti, per la diretta e la successiva recovery sul portale www.seaessence.eu.