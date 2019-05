A Forte Inglese si festeggia la Giornata Mondiale delle Api

Lunedì 20 maggio ore 16:30 a Forte Inglese, Portoferraio, il Parco Nazionale Arcipelago Toscano e la Riserva della Biosfera MaB UNESCO “Isole di Toscana” Toscano con la collaborazione del Comune di Portoferraio e la sezione WBA (World Biodiversity Association), organizzano in occasione del World Bee Day, Giornata Mondiale delle api, visite guidate, interventi di esperti apicoltori elbani e ricercatori e un piccolo assaggio di alcuni prodotti d’eccellenza, per sensibilizzare la cittadinanza alla salvaguardia della biodiversità nella settimana dei parchi e nel giorno dedicato alle api.



Il programma

16.30 Saluti del Sindaco di Portoferraio Mario FERRARI e del Presidente Parco Giampiero SAMMURI (all’aperto, davanti all’ingresso del Forte)

17.00 INAUGURAZIONE “NAT-LAB MUSEO NATURALISTICO DELL’ARCIPELAGO TOSCANO”

Il NAT-LAB realizzato da World Biodiversity Association onlus , in collaborazione con il Comune di Portoferraio e con il Parco Nazionale dell’Arcipelago Toscano, è un laboratorio naturalistico, un museo che ospita e conserva le collezioni entomologiche, zoologiche e botaniche delle isole toscane, “Il NAT-LAB – spiega il responsabile di WBA Leonardo Forbicioni- è una casa per tutti i Naturalisti che studiano, conservano e amano lo straordinario patrimonio ambientale presente nel Parco Nazionale dell'Arcipelago Toscano, territorio che ha ottenuto anche il prestigioso riconoscimento come Riserva della Biosfera, nell'ambito del Programma MaB UNESCO”

17.10 Visita della mostra temporanea (presente presso il complesso museale dal 20 al 26 maggio) “Allarme Alieni, fermiamo le specie invasive” curata da ASAP (Alien Species Awareness Program) con intervento del Presidente PNAT Giampiero SAMMURI

17.30 Visita guidata alle sale del NAT-LAB a cura di Leonardo FORBICIONI di WBA

18.00 – 18.45 “APIAMOCI una conferenza per imparare ad amarle…le api e non solo! Importanza, pericoli e nozioni per la salvaguardia degli impollinatori” a cura di Elisa Monterastelli, biologa

19.00 Brindisi a cura di WBA con prodotti Biodiversity Friend e degustazione di prodotti locali (miele e vino).

IN CONTEMPORANEA, durante gli eventi, nel piazzale antistante il Forte Inglese, saranno allestiti alcuni stand con i prodotti di apicoltori locali, dove sarà possibile conoscere le attrezzature e le metodologie utilizzate per la produzione del miele.

