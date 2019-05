Portoferraio: inizio della raccolta "porta a porta" anche nel centro storico

Da lunedì 3 giugno 2019 inizia la raccolta dei rifiuti domiciliare, con il metodo “porta a porta” nel Centro Storico del Comune di Portoferraio.

Si completa così il programma, stabilito e avviato nel corso dell’ultimo anno e mezzo con l’Amministrazione Comunale, per la progressiva conversione alla modalità di raccolta domiciliare di tutto il territorio del Comune; fin da allora si è scelto di attuare la raccolta con metodo porta a porta con gradualità, sviluppandola per settori territoriali, dalle zone più periferiche, all’area urbana, per chiudere il cerchio con il Centro Storico.

La necessità dell’estensione del sistema anche al Centro Storico nasce dall’esigenza appena descritta di rendere omogeneo il servizio su tutto il territorio comunale, e dalla necessità di migliorare la qualità dei conferimenti, che è condizione essenziale per accedere alla diminuzione dei costi del servizio di gestione dei rifiuti.

Come sempre, ricordiamo che l’obiettivo resta quello di ridurre al minimo il rifiuto indifferenziato, unica tipologia di rifiuto che comporta costi pesanti di gestione, oltre che rappresentare una perdita in tema ambientale per il mancato recupero dei materiali ancora utilizzabili.

Le disposizioni sulle modalità di raccolta attuate, sono quelle che normativamente la Regione Toscana, nel recepire le direttive europee sui rifiuti, ha previsto per la nostra Regione, stabilendo che a partire dal 2020 almeno il 70% dei rifiuti raccolti deve essere differenziato.

Durante il mese di maggio sono previsti 3 incontri che serviranno per informare e formare i cittadini sulle corrette modalità di partecipazione alla raccolta dei rifiuti.

Le date sono le seguenti:

15 maggio : incontro con tutte le utenze commerciali del centro storico alle ore 15,00 presso la Sala della Gran Guardia ( le utenze commerciali sono già servite con modalità domiciliare, ma si raccomanda la partecipazione per affrontare e segnalare eventuali criticità).

21 maggio : incontro con i cittadini del centro storico alle ore 17:00 presso la Sala Nello Santi del Centro Congressuale De Laugier.

31 maggio: incontro con i cittadini del centro storico alle ore 21:00 presso la Sala Nello Santi del Centro Congressuale De Laugier.

Per chiarezza si ricorda che sono comprese tra le utenze commerciali gli uffici e gli studi di vario genere, i Bed & Breakfast, gli affitta appartamenti e le case vacanze e ogni altra utenza di tipologia commerciale.

A partire dal 16 maggio ESA S.p.A. effettuerà sopralluoghi in tutto il centro storico per valutare eventuali situazioni di criticità, possibilità di servizi condominiali, eventuali isole ecologiche.

Si raccomanda la partecipazione di tutti i cittadini in quanto la consapevolezza di ciascuno renderà tanto più agevole il servizio, sarà possibile inoltre proporre nelle riunioni ogni dubbio o criticità affinché insieme si possano trovare soluzioni condivise.

I bidoni stradali saranno rimossi dal centro storico il giorno stesso in cui inizierà il nuovo servizio.

I kit utili per le raccolte, calendari e rifiutari informativi saranno consegnati durante le riunioni e successivamente al Centro di Raccolta, in Località Casaccia, secondo gli orari di apertura previsti.