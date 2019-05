Prende corpo il centro socio sanitario di Capoliveri

Sono in corso di esecuzione i lavori per la realizzazione del nuovo Centro Socio Sanitario di Capoliveri.

In un’ampia porzione del primo piano dell’edificio di piazza del Cavatore, una volta sede del Municipio, la società BCM srl di Lucca che ha vinto l’appalto, sta lavorando già da alcune settimane all’interno dell’immobile per completare in breve tempo le opere che porteranno all’apertura della struttura sanitaria capoliverese.

L’intervento di ristrutturazione porterà alla realizzazione di tre sale ambulatorio per attività socio sanitarie, uno spazio riservato a segreteria e accoglienza, una sala d’attesa e servizi igienici per utenti e personale medico. Le nuove stanze stanno già prendendo corpo e l’impresa sta lavorando anche alla realizzazione degli impianti elettrici, idro sanitari e di condizionamento, completamente nuovi, che renderanno autonoma l’intera struttura rispetto al resto dell’edificio.

Nel nuovo centro, grazie alla convenzione che sarà siglata con l’Azienda Usl Toscana Nord Ovest, saranno effettuati quei servizi che andranno incontro alle esigenze della popolazione come il servizio prelievi e vaccinazioni, il servizio pediatrico, distribuzione di materiale sanitario ed ogni altro servizio medico di carattere socio sanitario per la cura e l’assistenza del cittadino.

La consegna dei lavori è prevista per la prima metà di luglio. L’importo complessivo dei lavori supera i 100.000 euro.