CNA chiama tutti i candidati a sindaco al confronto con le imprese

“Solo impegni da mantenere e ben documentati da piani di fattibilità, grazie”: questo lo spirito con cui Cna chiama i candidati a sindaco al confronto con le imprese.

“Dopo un lungo periodo di ascolto delle aziende del territorio – afferma il coordinatore sindacale di Cna Isola d’Elba Claudio Pinna – abbiamo elaborato un documento contenente analisi, risultati di sondaggi, proposte e richieste sul presente e sul futuro del territorio; l’abbiamo inviato ai candidati a sindaco e su quel documento vorremmo sentire cosa hanno da dire al mondo delle imprese.

Il confronto avverrà mercoledì 15 maggio al Centro Culturale De Laugier alle ore 17.30 per i candidati di tutti i comuni elbani che andranno al voto.

“Pressione fiscale locale, burocrazia, gestione degli appalti, linee di sviluppo dell’economia del territorio, miglioramento delle aree artigianali – spiega Marcella Parrini presidente – sono le questioni principali su cui chiederemo ai candidati di dare risposte e tracciare percorsi; ma ci preme anche un cambio di passo nel metodo di governo da incentrare sul confronto vero, sulle tempistiche in cui ci si impegna nella realizzazione dei programmi elettorali, su un approccio per temi strategici che sia almeno a livello dell’intera isola e non solo comunale; già l’aver scelto come modalità di incontro quella di un evento unico fra i candidati di tutti i comuni, vuole essere un segnale chiaro della necessità di fare sintesi. Nessun comizio dunque perchè le piccole e medie imprese locali non hanno certo bisogno di vane promesse elettorali”.