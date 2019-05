CAI Elba - Domenica 12 maggio Colle d'Orano per il Semaforo e discesa a Pomone per la strada del vino

Ritrovo ore 9.45 piazzetta di Pomonte (con mezzi propri).

Con pulmino o macchine al seguito, trasferimento fino all'imbocco del sentiero 176 (partenza ore 10.00) che parte da Mortigliano per arrivare a Campo alle Serre, giriamo a destra per arrivare al vecchio semaforo della Regia Marina, in funzione fino agli anni '50. Da lì si spazia fino a vedere la Corsica, Pianosa, la costa toscana e tutte le perle dell’arcipelago toscano. Prendiamo per il 176A per raggiungere il sentiero 125, ci si aggancia alla GTE, si gira a sinistra per arrivare al Troppolo (altezza massima di 684 m) dove discendiamo per il 103: la strada fatta un tempo a dorso di mulo da coloro che portavano i famosi vini dell'Elba, fra i quali particolarmente apprezzato l'Aleatico e altri ugualmente generosi.

Passati da S. Frediano (677 m), di cui restano solo le mura perimetrali, scendiamo lasciando sulla destra il S. Bartolomeo. In breve arriviamo a Pomonte dove la mattina avevamo lasciato dei mezzi per il ritorno.

Munirsi di attrezzatura adeguata alla stagione (scarponcini adatti a terreni sdrucciolevoli, giacca a vento, mantellina, ecc.)

In caso di maltempo o cause di forza maggiore il programma potrà essere modificato a discrezione degli accompagnatori.