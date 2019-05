Pallacanestro Elba Under 13: Spring Cup 2019

UNDER 13 - SPRING CUP 2019

Al torneo partecipavano 26 squadre prevalentemente del nord Italia divise per categorie Aquilotti,Under 13 e Under 14.

Nella categoria under 14 erano presenti società quotate come Fiat Torino e Umana Venezia le cui prime squadre sono realtà importanti della nostra SERIE A.

25/04/2019

PALLACANESTRO ELBA - TIGERS MILANO 43-77

Nella prima gara del torneo i nostri ragazzi affrontavano un’ottima squadra molto forte sia tecnicamente che fisicamente.

Il primo quarto rimaneva in equilibrio con gli elbani che si portavano in vantaggio anche di 6 punti grazie ad un’ottima difesa e a buone scelte offensive.

Nel finale del primo quarto i milanesi cambiavano ritmo e ricucivano subito il distacco chiudendo la prima frazione in vantaggio di 2 punti

Nei successivi periodi la maggiore intensità della squadra lombarda ci metteva in grossa difficoltà scavando un distacco impossibile da colmare

Parziali 17-19 / 12-20 / 7-26 /7-12

26/04/2019

PALLACANESTRO ELBA - BASKET ALBENGA 72-52

Pronta reazione degli elbani nella seconda partita del torneo contro la temibile formazione del Basket Albenga.

Discreta squadra, ben organizzata, con buone individualità e soprattutto molto fisica....schierava un atleta di un metro e novantacinque...

Un’ottima difesa e buone scelte offensive ci permettevano di prendere subito un discreto vantaggio respingendo ogni volta i tentativi dei nostri avversari di rientrare in partita

Vittoria che ci dava una grossa carica per il proseguo del torneo

Parziali 19-13 / 17-15 / 22-18 /14-6

Nel pomeriggio dopo pranzo, passeggiata per smaltire le scorie della durissima partita con Albenga.

PALLACANESTRO ELBA - SESTRI LEVANTE 69-27

I nostri ragazzi nel pomeriggio contro la formazione del Levante iniziavano subito con una difesa con pressing a tutto campo che nei primi 2 tempi scavava di fatto un solco incolmabile permettendo a coach Marinari di ruotare tutti gli atleti a disposizione i quali rispondevano tutti presente!!. Partita mai in discussione ; i parziali : 14-5 / 26-9 / 20-9 / 9-4.

La sera tutti a mangiare meritatamente in pizzeria ( con tanto di musica da discoteca) e poi a letto presto per ricaricare le pile in vista della partita da affrontare la mattina seguente . Sveglia alle 6.45 e colazione alle 7.15 , tutti in campo per il riscaldamento alle 8.30 Per giocare contro la Uisp Rivarolo.

27/04/2019

PALLACANESTRO ELBA - UISP RIVAROLO 73-45

I nostri ragazzi sin da subito dimostravano la concentrazione e le capacità necessarie per mettere sui giusti binari una partita che nel risultato finale sembrerà scontata ma non lo era affatto nelle premesse. Difesa asfissiante , buone scelte in attacco e buone medie al tiro da sotto e da fuori mettevano la partita in discesa. Tutti bravissimi i nostri atleti entrati in campo , scaldati come sempre da un tifo caldissimo che non ha mai mancato di farsi sentire. I parziali : 28-8 / 18-11 / 29-13 / 6-13.

PALLACANESTRO ELBA - BLUE SEA BASKET LAVAGNA 65-50 Semifinale 1/4 posto

I nostri ragazzi grazie agli ottimi risultati si guadagnavano l' accesso ad una semifinale tanto insperata ad inizio torneo quanto meritata . Ce la giochiamo contro la temibilissima Lavagna , formazione di casa molto forte che sta giocando le semifinali play -off per il titolo di campione regionale della Liguria. Sembra una partita molto difficile ma la nostra squadra ed il nostro coach da questo momento in poi cambieranno passo, alzando notevolmente il loro livello di gioco , regalandoci momenti entusiasmanti ed emozioni fortissime.

1 quarto a favore dei padroni di casa che sotto la spinta del pubblico locale si portavano subito avanti chiudendo il primo periodo in vantaggio di 4 punti.

Il 2 quarto rimaneva in equilibrio con le due formazioni che si davano battaglia senza però riuscire a trovare il break decisivo. Si andava al riposo con la squadra di casa in vantaggio di 2 punti.

Al rientro dagli spogliatoi gli elbani cambiavano ritmo e con una difesa asfissiante mettevano in grossa difficoltà gli avversari che non riuscivano più a segnare come nei precedenti periodi.

Ultimo quarto ancora a favore degli elbani che non mollavano mai e conquistavano meritatamente l’accesso alla finale del torneo.

Grande soddisfazione per i ragazzi di Marinari che grazie ad una prestazione fenomenale eliminavano una delle favorite alla vittoria finale.

Parziali 12-16 / 18-16 / 19-5 / 16-13

28/04/2019

PALLACANESTRO ELBA - TIGERS MILANO 63-69

Finale 1/2 posto

In finale ci siamo noi!!!! Si torna in campo per la sesta partita in quattro giorni, la più difficile, contro un avversario impossibile che nella prima gara del torneo ci aveva regolato con 34 punti di distacco. Tigers Milano, squadra forte....ancora imbattuta nel girone GOLD in Lombardia, squadra che in campionato ha battuto facilmente formazioni importanti come Armani Jeans Milano, Basket Monza ecc.....tutti si aspettano una partita a senso unico...ma invece no!!!...l’Elba c’è, è in campo con tutta la voglia di far bene , con la volontà e la forza di chi non ha niente da perdere.

I ritmi sono alti, in certi momenti altissimi, Milano non ha intenzione di regalarci niente...pressione a tutto campo, raddoppi, falli al limite del consentito, ma siamo lì, ribattiamo punto su punto, senza paura, con la consapevolezza e la spensieratezza di poter fare l’impresa.

Un sogno che si infrange negli ultimi minuti, sotto di 3 punti, quando le squadre stremate dalla fatica e senza alcuni giocatori importanti usciti per falli danno vita ad un finale entusiasmante deciso da situazioni di gioco al limite non sanzionate.

Parziali 16-24 / 9-14 / 19-18 / 19-13

Un applauso ai nostri ragazzi che in questi quattro giorni hanno lottato come leoni su ogni pallone senza mai tirarsi indietro migliorando esponenzialmente partita dopo partita fino alla fine.

Un ringraziamento ai genitori che ci hanno accompagnato e a tutti quelli che non potendo venire ci sono stati comunque vicino.