Presentazione della mostra "colori in forma”

Sabato 20 Aprile 2019 alla sala della Gran Guardia di Portoferraio un pubblico giovane e numeroso è stato presente all'inaugurazione della mostra "colori in forma" dell'artista Francesco Giannuzzi, in arte kikko.

L'artista, già molto conosciuto e stimato all'Isola d'Elba , ha al suo attivo numerose personali nelle più importanti gallerie d'arte europee. Ospite alla mostra anche la pittrice Gianna Bigozzi, in arte Bigo, elbana di adozione, che per la prima volta espone i propri lavori. Ha presentato l'evento, con professionalità e competenza, Marino Sartori che ha messo in luce le affinità che legano i due artisti al di là dello loro evidenti differenze.

Gli artisti hanno poi espresso come il loro mondo interiore possa esprimersi attraverso la pittura. Per gentile concessione del Comune di Portoferraio, sempre attento alla promozione culturale, la mostra sarà aperta fino al 1 Maggio.