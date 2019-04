Appuntamenti di rilievo per la sezione Lega della Val di Cornia

La LEGA provinciale di Livorno e in special modo la sezione LEGA della Val di Cornia, si apprestano ad affrontare una settimana impegnativa, fatta di molti appuntamenti di rilievo, due dei quali spiccano tra tutti per importanza.

Il giorno 24 Aprile prossimo, infatti, alle ore 18. 30 in Piazza Dante a Piombino, si terrà la presentazione ufficiale dei Candidati della LEGA per le Comunali 2019 a sostegno della lista Francesco Ferrari Sindaco. In questa occasione sarà presente, in qualità di capolista, l' On. Manfredi Potenti (membro della Commissione Giustizia e Segretario della Commissione Ecomafie della Camera dei Deputati); ad affiancarlo nella sua presentazione e in quella di tutti gli altri membri della lista LEGA, ci saranno anche la Dott. ssa Elena Vizzotto (in qualità di Candidata alle Europee 2019 e già Reponsabile Amministrativo nazionale e Politiche Sociali Femminili per la Toscana) e il Consigliere regionale Roberto Biasci.

Pochi giorni dopo, esattamente il 26 Aprile, alle ore 21:00 presso il ristorante del parco "IL Cavallino Matto" di Marina di Castagneto, verrà organizzato un altro evento importantissimo per la LEGA di Livorno e della Val di Cornia: la cena con il Ministro delle Politiche Agricole e Forestali On. Gian Marco Centinaio. Al suo fianco, in questa imperdibile occasione di incontro con uno dei più illustri membri del Governo, ci saranno le due Candidate toscane alle Europee Susanna Ceccardi Sindaco di Cascina e Segretario nazionale della Toscana ed Elena Vizzotto e l' On. Manfredi Potenti, nonché molti altri sponenti di spicco del movimento che saranno presenti in qalità di ospiti dell' evento. Per prenotare la propria presenza alla cena, che avrà un numero limitato di posti, è possibile contattare la Responsabile dell' evento, Signora Chiara, al numero 340-1008579.