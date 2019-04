Arriva dal Sindacato Pensionati dell’Elba orientale l’ennesimo appello sull'utilizzo della Casa della Salute di Rio Marina

Le Case della Salute rappresentano un punto di riferimento certo per l’accesso dei cittadini alle cure primarie, ricevere orientamento e assistenza e trovare tutti i professionisti e i servizi relativi alla salute. Nelle Case della salute l'assistenza avviene attraverso la collaborazione dei medici di famiglia, dei pediatri, dei medici specialisti, degli infermieri, delle ostetriche, degli operatori socio assistenziali, del personale allo sportello.

Inoltre nelle case della salute vengono gestite le patologie croniche ed il completamento dei principali percorsi diagnostici che non necessitano di ricorso all’ospedale ovvero la tipologia di erogazione dei servizi sociosanitari sul territorio.

La Casa della Salute deve garantire al cittadino in ogni momento della giornata risposta competente e adeguata ai diversi bisogni di salute e di assistenza.

(da PSSIR Regione Toscana n° 91 del 5 novembre 2014)

All'Elba evidentemente le direttive Regionali di esercizio e di funzionamento non vengono applicate (nessuno controlla le ragioni e gli eventuali disservizi) così come non vengono costruite le altre due Casa della Salute deliberate anni fa e che ridurrebbero del 30% gli accessi al Pronto Soccorso dell'ospedale.

Comitato Elba Salute.

(Francesco Semeraro)