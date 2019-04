Maratona dell'Isola d'Elba 2019, ecco i primi nomi dei Top Runner e Testimonial dell'evento

Ecco i primi nomi di chi sarà presente alla tanto attesa Maratona dell'isola d'Elba Edizione 2019:

Maratona: Carmine Buccilli n. 1 (testimonial)

Porta colori dell'esercito, tempi di rilievo al top nazionale con 1h05 sulla mezza e 2h16'30'' nella maratona di Rotterdam 3 anni fa, fino ai 10km in testa alla Maratona di New York del 2015, la doppia vittoria alla Pistoia-Abetone Ultramarathon di 50km 2013-2014 e alla Strasimeno Ultramarathon di 58km per 3 anni di fila.

Detentore del record della nostra maratona (2018) con i tempo di 2h27'13''.

Maratona: Massimo Leonardi n. 2

Atleta top della società:

X-BIONIC RUNNING TEAM

27-05-1973

Record personali che fanno invidia a molti. Atleta di rilievo nazionale con 30'16'' sui 10km, 1h04' sulla mezza e 2h14 sulla maratona.



Mezza maratona: Antonello Landi n. 1

Ex professionista con le Fiamme azzurre (Polizia Penitenziaria), record di 1h07'12'' sulla mezza e di 2h33'04'' sulla maratona.

Vincitore della nostra prima edizione e detentore del record della nostra gara sulla distanza dei 21km con il tempo di 1h09'20''.

Mezza maratona: Salvatore Franzese n. 2

ATL. REGGIO ASD 05-05-1991

Numerose le sue vittorie sul territorio nazionale e detentore indiscusso degli ultimi giri podistici delle Isole Eolie...ora si presenterà sui nastri di partenza della nostra isola sulla distanza della mezza maratona.

Record sui 10km 31'46'' Mezza Maratona 1h08'13'' Maratona 2h23'51''

Mezza maratona: Silvia Furlani n.100 (testimonial)

Chi è Silvia Furlani?

A 30 anni scopre di essere affetta da sclerosi multipla; non si lascia abbattere dalla tristezza e dalla desolazione e decide di reagire incanalando la sua rabbia proprio nella direzione contraria all’immobilità: inizia così il suo avvicinamento al mondo della corsa.

Sulle avventure di Silvia Furlani, atleta udinese diversamente abile di 58 anni, si potrebbe scrivere un libro. Da dilettante è riuscita a correre le maratone di mezzo mondo, a vedere posti incredibili, persino a perdersi nel deserto, e tutto essendo madre e lottando da oltre 30 anni con la sclerosi multipla.

«Io non mollo mai, e sono una gran rompiscatole, ma devo portare a più persone possibili il messaggio che la vita è una e che va vissuta appieno».

10 km: Valentino Comarca n.2

Forte atleta e compagno di allenamenti dell'organizzatore Damiano Di Cicco. 3 anni atleta di livello con la divisa dell'esercito, numerosi titoli regionali (Lazio) ed alcuni nazionali soprattutto in pista sulle distanze dei 400m 800m e 1500m.

10 km: Laura Ricci pettorale n.4

Società Calcestruzzi Corradini 27-05-1979 atleta di grande fama soprattutto sulle lunghe distanze con un personale di 1h18'07'' sulla mezza maratona e un sorprendente 2h41'09'' nella maratona.

10km: Luca Fiorentino pettorale n.1

Il grande e forte atleta carabiniere in rappresentanza della propria isola (quindi gioca in casa), correrà di nuovo sulla distanza della 10km e tenterà di ripetersi dopo la vittoria dello scorso anno, quindi non poteva correre con questo pettorale...

10 km: Gloria Marconi n.3 (testimonial)

Una delle atlete italiane di mezzofondo più forti che abbiamo mai avuto nella storia dell'atletica leggera. Atleta che è stata di interesse internazionale con numerose apparizioni di grande livello. Ecco alcune sue vittorie:

1 volta campionessa italiana assoluta dei 3000 metri piani indoor (2002)

2 volte campionessa italiana assoluta dei 5000 metri piani (2002, 2004)

3 volte campionessa italiana assoluta dei 10 000 metri piani (2003, 2006, 2007)

1 volta campionessa italiana assoluta di mezza maratona (2006)

13 volte maglia azzurra

11^ Mondiali di Nuova Delhi 2004



Vi aspettiamo numerosi alla Maratona dell'Isola d'Elba il 5 Maggio 2019