Piombino rende omaggio allo storico Ivan Tognarini

Foto dalla pagina Facebook dell'Archivio Storico

Un riconoscimento a Ivan Tognarini per l’importante contributo culturale dato alla città di Piombino nel corso degli anni.

Dopo l’approvazione all’unanimità in consiglio comunale lo scorso 27 febbraio della delibera di intitolazione dell’archivio storico comunale al prof. Ivan Tognarini, sabato 6 aprile alle 10,30 presso la sede della Casa delle Bifore è stata inaugurata la targa in suo onore.

All’iniziativa sono intervenuti Rossano Pazzagli, docente di Storia moderna Università del Molise e Luigi Tomassini, docente di Storia contemporanea presso l’Università di Bologna, ambedue amici e colleghi di Tognarini per le ricerche portate avanti nel corso della sua intensa attività di studioso.

Insieme alle istituzioni, ai cittadini che hanno avuto modo di conoscere e apprezzare Ivano nel corso della sua vita, agli studiosi, c'erano la moglie, Gabriella Dell’Agnello e il figlio Niccolò.

L’intitolazione, sostenuta anche da personalità della società civile, è stata voluta dall’amministrazione comunale per il lungo e continuativo impegno profuso da Tognarini nella valorizzazione della storia moderna e contemporanea del territorio e di Piombino, per il ruolo fondamentale giocato nell’istituzione dell’archivio storico della città, avvenuta nel 1990, per il riconoscimento alla Città di Piombino di Città Medaglia d’Oro al Valor Militare nel 2000, per la sua instancabile difesa del patrimonio industriale del territorio.

Tognarini, nato a Campiglia Marittima nel 1944 e cresciuto a Piombino insegnava storia moderna all’Università di Siena e aveva fondato il prestigioso Istituto Storico della Resistenza in Toscana, di cui era stato presidente per molti anni e dove aveva prodigato il suo impegno nella ricostruzione della storia partigiana locale e non solo.

Pur vivendo a Firenze da molti anni, aveva mantenuto un legame molto forte con la Città di Piombino. E’ stato fondatore e direttore fino alla morte della prestigiosa rivista “Ricerche storiche”, nata originariamente a Piombino nei primi anni ‘70 con il contributo del Centro piombinese di studi storici.