Raccolta dell’olio domestico: a San Vincenzo quattro punti di raccolta

Sei Toscana, in collaborazione con l’amministrazione di San Vincenzo, attivano la raccolta dell’olio alimentare esausto (quello utilizzato in cucina per la preparazione e conservazione del cibo).

Da oggi sonoa disposizione dei cittadini del comune quattro nuovipunti di raccolta che sono stati posizionati ai due ingressi del supermercato Coop invia Biserno 40, in piazza Solvay – zona San Carlo e all’ingresso del supermercato Conad in Corso Italia 71. I cittadini residenti nel comune di San Vincenzo potranno così conferire correttamente questo particolare rifiuto conferendolo, oltre che al centro di raccolta in località La Valle, anche negli appositi contenitori che saranno gestiti da Calussi, l’azienda cui Sei Toscana ha affidato il servizio per i comuni della Val di Cornia.

Sei Toscana e l’Amministrazione comunale hanno deciso di attivare lo specifico servizio di raccolta per intercettare questo particolare rifiuto che, se non smaltito correttamente, può creare danni ambientali molto significativi: basta infatti un litro d’olio alimentare esausto per rendere non potabile un milione di litri d’acqua, una quantità che potrebbe dissetare circa 140 persone per 10 anni.

“Una bella iniziativa che abbiamo subito sposato con interesse per ridurre l’inquinamento ambientale a San Vincenzo. L’olio vegetale esausto in cucina è un rifiuto molto inquinante se gettato nel water o nei lavandini, crea problemi agli impianti di depurazione e, una volta raggiunto l’ambiente, crea danni alle piante e rende l’acqua non potabile. Se raccolto in modo differenziato, invece, può portare a notevoli vantaggi, divenendo una preziosa risorsa energetica. Per questo vogliamo sensibilizzare la cittadinanza sull’utilizzo di buone pratiche utili e a costo zero.

Oggi più che mai l’ambiente e il territorio vanno protetti. Ad imporlo sono le grandi trasformazioni del clima. E’ perciò importante fare della crescita sostenibile una necessità non più rinviabile. Una delle direttrici strategiche della nostra politica è proprio la Green economy. La San Vincenzo che vogliamo è una città all’avanguardia sui temi ambientali”, ha dichiarato il Sindaco di San Vincenzo Alessandro Massimo Bandini.

Il conferimento è molto semplice: basta raccogliere l’olio (quello utilizzato in casa per la preparazione e conservazione del cibo) all’interno di una bottiglia di plastica e, una volta ben chiusa, inserirla all’interno del contenitore di raccolta. E’ vietato conferire all’interno dei contenitori olio minerale (come l’olio motore delle macchine) o lubrificanti.

Le circa 280.000 tonnellate di oli alimentari esausti prodotte in Italia, di cui oltre il 50% da utenze domestiche, finiscono ancora oggi in gran parte nel lavandino comportando un incremento dei costi di depurazione del sistema fognario a carico delle amministrazioni locali. Attraverso il suo recupero, invece, questo rifiuto può avere nuova vita nel biocarburante, con una riduzione del 70% delle emissioni di CO2 nell’atmosfera, nella cogenerazione, con lo sfruttamento dell’energia termica prodotta dal sistema, o nella produzione di bioasfalto.

Per maggiori informazioni: www.seitoscana.it e numero verde 800 127 484.