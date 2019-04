Acqua dell'Elba “Official Scent” del Versilia Yachting Rendez-Vous

Foto di Acqua dell'Elba

Acqua dell’Elba ritorna con la sua esclusiva essenza alla terza edizione del Versilia Yachting Rendez-Vous e lo fa in grande stile aggiudicandosi il titolo di “Official Scent” dell’intera manifestazione. È stato annunciato oggi (3 aprile) alla Conferenza Stampa di presentazione della manifestazione - organizzata da Fiera Milano con il supporto di Nautica Italiana, in collaborazione con il Distretto Tecnologico per la Nautica e la Portualità Toscana - che si è tenuta presso il ristorante stellato dello chef Filippo La Mantia a Milano.

Dal 09 al 12 Maggio il porto di Viareggio sarà teatro della più importante esposizione del mondo della nautica internazionale e dell’alto di gamma, espressione della creatività e della qualità di un comparto di punta del nostro Paese.

“La presenza per il terzo anno consecutivo di Acqua dell’Elba al Versilia Yachting Rendez Vous,” sottolinea Fabio Murzi, presidente di Acqua dell’Elba, “ continua sulla scia dei valori universali del mare che ci legano a questa importante manifestazione dell’alto di gamma e di punta del made in Italy, in cui crediamo fortemente”.

“Essere partner del VYR” continua Murzi, “significa ribadire la linea ideale che ci unisce al mondo della nautica dove la cura del prodotto, l’attenzione al particolare e la dedizione per il lavoro da parte degli imprenditori, degli yacht designer e delle maestranze dà vita ad imbarcazioni uniche, così come noi facciamo quotidianamente nei nostri laboratori, creando i nostri profumi. Al tempo stesso sottolinea l’elemento della nostra identità, la passione per il mare.”

Oltre a essere “l’essenza ufficiale” che accompagnerà i giorni dell’evento di Viareggio, Acqua dell’Elba sarà presente con uno stand che diventerà un palcoscenico per tutti i nomi di spicco che animano la nautica italiana e internazionale. Un punto d’incontro di pensieri e parole tra tutti coloro che contribuiscono a fare grande lo yachting inebriati dall’essenza del mare. Durante il VYRV, l’azienda toscana svelerà inoltre un’importante novità di prodotto che andrà a completare l’esclusiva linea Yachting.