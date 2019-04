"Sempre Domenica", al Teatro dei Vigilanti, più degli applausi ha “parlato” il silenzio

Il 19 marzo al Teatro dei Vigilanti, più degli applausi ha “parlato” il silenzio, a dimostrazione dell’apprezzamento da parte dei giovani spettatori per la rappresentazione teatrale “Sempre domenica”.

Erano presenti 6 classi dell’ITCG Cerboni (4A Grafico, 4A e 4B Turismo, 5A e 5B Turismo e 5A Amministrazione Finanza e Marketing). In tutto un centinaio di studenti la cui attenzione è stata catturata con maestria dagli artisti sul palco; la loro esibizione, infatti, è stata seguita con un ininterrotto, intenso e rispettoso silenzio. Gli applausi finali hanno messo il sigillo su questa bella produzione in cui le riflessioni sulla vita e in particolare sul lavoro hanno sollecitato interesse, curiosità ed emozioni.

L’immobilismo sul palcoscenico, rappresentato da 6 sedie su cui sedevano altrettanti attori, contrastava con la vitalità, a tratti con la brutalità condita con disarmante schiettezza, della narrazione proposta.

L’eterno conflitto interiore, che superata l’età della giovinezza, attanaglia cuore e mente di ognuno di noi…la tensione all’< > e il peso del < >. Quanta fatica per raggiungere pur nel < > l’equilibrio e la serenità che ci fa < > vivi e felici.

Michele, uno tra i giovani studenti del Cerboni presente al Teatro conferma che “< > è uno spettacolo teatrale che mostra uno spaccato di vita molto fedele alla realtà. Un futuro che potrebbe essere quello di ognuno di noi. La sua realisticità mi ha colpito molto” . Gina aggiunge che “è stato molto interessante anche il modo in cui è stato strutturato lo spettacolo, sull’immaginazione degli spettatori”, una immaginazione che le ha fatto vivere con maggiore intensità la sfortunata esperienza di un corriere, rappresentato sul palco da un divertente attore e dalla sua coinvolgente cadenza romana, che si innamora (e non si saprà mai se ricambiato o meno) di una cliente abituale.

Al termine dello spettacolo, un breve spazio per il dibattito, ha visto la disponibilità degli artisti e della regista Clara Sancricca, a un confronto di idee, suggestioni e reciproche domande, fra tutte se sia davvero l’unica strada quella del conformismo o quanto sia difficile recitare “incollati” ad una sedia. Per dirla con le parole di Nicolò “lo spettacolo mi è piaciuto molto perché nonostante i protagonisti siano rimasti seduti tutto il tempo, sono riusciti a trasmettere molto bene tutti i personaggi e tutte le ambientazioni”.



A tutti un augurio di trovare il proprio posto nel mondo, senza troppi rimpianti e rimorsi. La giusta strada è nel cuore di ciascuno.



Scritto da Emanuela De Domenico