MINIERA IN TRAIL 2019, GRAZIE A TUTTI VOI

Il 31 marzo 2019 ​si è tenuta a Rio la settima edizione di Miniera in Trail ed è stata un vero successo!

Siamo felici del fatto che la manifestazione non sia più soltanto una corsa, ma una vera e propria giornata di festa per tutto il paese.

Il lavoro di ogni anno, seppur con le inevitabili difficoltà, ci dimostra l’enorme potenziale che caratterizza questo evento, il quale ci auguriamo possa diventare, nel tempo, un appuntamento sportivo che posiziona Rio nello scenario delle grandi gare italiane e internazionali.

Il prossimo appuntamento è per il 25 Aprile 2020 con MT2020!

Ringraziamo quindi chi ogni anno rende possibile la messa in moto di questa macchina, in primis il Comune di Rio con l’Amministrazione comunale, per il supporto economico e per la disponibilità nella messa in campo di uomini e mezzi.

Ringraziamo tutti gli atleti che hanno corso Miniera in Trail, gara intensa e molto impegnativa; molti di loro sono giunti da province fuori dalla Toscana, qualche partecipante addirittura dall'estero!

Un sentito ringraziamento va poi ai nostri sponsor e collaboratori:

Conad Ginepro Rio Marina, Acqua dell’Elba, Locman, MinEbike, Azienda vinicola Le Sughere, Birra dell’Elba, Gian Paolo Mugnaini e New Balance, Raffaele di Lernia, La Smania, Mukki, Confcommercio, Il Centro Grafico Elbano, Lavanderia Ilva, il Parco Minerario di Rio Marina, Proloco di Porto Azzurro, New Video Music, Mc Style, Panificio Muti e Lupi, Nuova Chimica Elbana, La Casa del Dolce, Elba Bevande, Cooperativa Esperia, Elba Gravity Park, Guide MTB Isola d’Elba, Polisportiva Rio nell’Elba, Claudia Guerra, Rio Service, Centro Velico Elbano, Bar Centrale, Bar Astra, Bar Crema e Cioccolato, Bar Sotto al Mare; ringraziamo inoltre l’Atletica Isola d’Elba per la partecipazione alla gara di molti dei suoi atleti e tutto lo staff di Elba Trail.

Ringraziamo le Associazioni di primo soccorso: Misericordia, Pubblica Assistenza, Croce Rossa Italiana, Protezione Civile e Magagnini per averci fornito il PMA.

Grazie allo staff di Visit Elba, Isola d’Elba App, Tenews, TeleToscanaElba e Patù Smart Adv per il supporto nella comunicazione e promozione dell’evento e a Massimo Russo per le belle immagini scattate durante la gara.

Un grazie va a tutte le strutture ricettive e ai ristoranti che hanno stabilito vantaggiose convenzioni in occasione della gara e a tutte le persone di Rio Marina che hanno preparato dolci e spuntini per il ristoro degli atleti.

Un ringraziamento infine ai nostri testimonial, volto di MT2019: Michele Evangelisti e Marco De Gasperi.

Ci scusiamo se ci siamo dimenticati di ringraziare qualcuno, ma sono veramente tante le persone che hanno collaborato con noi e che hanno reso speciale la giornata di domenica 31 marzo.

Ci limitiamo quindi a dire “GRAZIE DI CUORE A TUTTI!”.

Ci vediamo il 25 Aprile 2020!