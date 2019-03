Efficientamento energetico, oltre 780mila euro per Piombino

Impianti di riscaldamento ad alta efficienza e infissi a tenuta alla scuola Dante Alighieri. Il Comune di Piombino ha ottenuto un finanziamento di oltre 781 mila euro dalla Regione Toscana per l’efficientamento energetico dello storico complesso scolastico di piazza Dante.

L’investimento complessivo sarà di un milione e 130mila euro circa di cui 350.000 finanziati direttamente da risorse proprie del Comune e la restante parte con finanziamenti della Regione provenienti dal Fondo Europeo per lo Sviluppo Regionale.

A marzo dello scorso anno, infatti, la giunta aveva approvato il progetto esecutivo, con il quale aveva partecipato al bando indetto dalla Regione per rafforzare gli interventi virtuosi sul patrimonio pubblico nei Comuni toscani. In una prima fase erano stati ammessi solo 30 Comuni e Piombino era risultato il primo Comune degli esclusi in graduatoria.

Poi la Regione ha deciso di destinare nuove risorse rispetto alla previsione iniziale allargando il finanziamento a 243 enti pubblici in tutto e includendo quindi anche Piombino.

Gli interventi hanno lo scopo di migliorare le prestazioni energetiche e la situazione ambientale del complesso scolastico. Si ipotizza inoltre di ottenere degli importanti risparmi economici relativamente al costo del combustibile ottenendo un miglioramento del comfort degli utenti.

Soddisfazione viene espressa dal sindaco Giuliani e dalla sua giunta.

“Un intervento di grande importanza, sicuramente il più importante negli edifici scolastici della città degli ultimi 30 anni – dichiara il sindaco Giuliani – Servirà a risparmiare in termini energetici ma anche ad aumentare sensibilmente il comfort di chi in questi edifici deve soggiornare, vivere o lavorare. Più vantaggi in un’unica opportunità”.

Anche l’assessore ai lavori pubblici Claudio Capuano e l’assessore all’Ufficio Europa Nicola Cecchelli commentano la notizia positiva.

“E’ stato un progetto sul quale abbiamo lavorato per molto tempo – afferma Capuano – e che abbiamo seguito con molto scrupolo, proprio per la sua importanza. Per noi, come Lavori pubblici, sicuramente uno dei più importanti. Auguriamo che i lavori partano quanto prima e che producano risultati tangibili per le nostre comunità e per l’ambiente.”

“I fondi europei sono uno strumento di finanziamento fondamentale per gli enti locali, viste anche le ristrettezze economiche in cui si trovano ad operare – afferma Cecchelli - Per questo la giunta Giuliani, già nel 2015, ha istituito l’Ufficio Europa come strumento di ricerca bandi e collaborazione con gli altri uffici nella progettazione e nel reperimento fondi.”

Gli interventi si articoleranno in due lotti funzionali omogenei:

1. uno relativo alla sostituzione degli infissi esterni di tutto il complesso e all'isolamento termico del sottotetto (finestre)

2. l'altro relativo alla sostituzione dei generatori di calore con generatori a condensazione e installazione di sistema di telegestione e telecontrollo in remoto. (nuova caldaia)

Nel mese di aprile sarà pubblicato il decreto, a cui seguirà la firma della convenzione con la quale si potrà dare il via ai lavori.