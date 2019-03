La biblioteca civica Falesiana aderisce al Patto regionale per la lettura

La biblioteca civica “Falesiana”, nell’ambito del sistema documentario livornese, ha aderito al Patto regionale per la lettura, presentato alla fine del 2018.

Un protocollo di intesa e di alleanza tra Regione Toscana e altri soggetti pubblici e privati della filiera del libro e della lettura che impegna le parti a definire, attuare, promuovere in modo organico azioni e progetti di promozione del libro nel rispetto del diritto di tutti alla lettura come mezzo di conoscenza, di accesso all'informazione e come elemento di coesione e inclusione sociale, contro la povertà educativa e per lo sviluppo di una nuova idea di cittadinanza.

La biblioteca Falesiana, nelle due sedi di Piombino e di Riotorto, svolge un’intensa attività di promozione della lettura e della cultura, attraverso i tradizionali servizi bibliotecari (consultazione, prestito, informazione bibliografica, reference): nel 2018 circa 20.000 prestiti, oltre 38.000 presenze; i servizi culturali rivolti alle scuole di ogni ordine e grado; gli eventi capillari che costituiscono stimolo e occasione di educazione e approfondimento culturale per tutti i cittadini: nel 2018 sono stati organizzati circa 120 eventi in biblioteca e nei punti prestito; il sostegno e la promozione del programma “Nati per Leggere” a cui la Falesiana aderisce già 10 anni; la diffusione sul territorio dei servizi e attività”: due punti esterni permanenti (BiblioCoop e Quartiere Salivoli), due punti periodici (BiblioMare e Prestalibro scuola Media); corsi e laboratori per l’apprendimento delle competenze per varie fasce di età (corso di fumetto, di scacchi, di lettura ad alta voce…) e la realizzazione di un concorso di lettura per adolescenti (MediaLibro).

Il Patto troverà la sua attuazione attraverso alcuni strumenti regionale finalizzati alla costruzione di un’azione armonica di comunicazione e che rafforzi l’immagine e il ruolo sociali del libro e della lettura. Sarà istituito infatti un tavolo di coordinamento e monitoraggio del Patto, una conferenza biennale sulla lettura in Toscana, servizi e attività del Centro regionale di servizi per le biblioteche per ragazzi in Toscana, una comunicazione e promozione coordinata degli eventi e dei progetti.