Elba Tunnel: prende sempre più forma il progetto

Mentre ogni giorno prende sempre piu’ forma il progetto di come sara’ il tunnel che colleghera’ la costa Toscana con la terza isola italiana, presentiamo oggi il team tecnico di ElbaTunnel interamente “Made in Italy” che e’ composto da 7 Architetti, 3 ingegneri, 3 Designer, 2 Geometri, 1 Geologo, 1 Economo.

Il team ha una eta’ media di 38 anni, le donne sono 7, mentre gli uomini sono 9.

3 di loro provengono dalla Montagna Pistoiese, 4 sono di Pistoia, 3 di Firenze, 1 di Terni, 1 di Roma, 1 di Latina,1 di Padova, 1 di Como.

Dall’estero ma sempre italiani 1 di Londra, 1 di Shangai.

Guidati dall’architetto David Ulivagnoli direttore tecnico ed artistico di Elba Tunnel fanno parte del team: Stefano Nesti geometra e Vice direttore tecnico, Piero Scarsella designer vice direttore 3D, Marco De Martin Mazzalon geologo, Elisabetta Mucci Arti Director e designer, Sara Gepponi geometra, Pierluigi Perri architetto, Lorenzo Barbuti Designer, Cristina Magnante architetto paesaggista, Valeria Piconi Architetto paesaggista, Silvia Bertellotti architetto, Mirco Merendoni architetto, Chiara Rabuzzi ingegnere geotecnico, Riccardo Bojola ingegnere per l’ambiente e il territorio, Denise Milani architetto paesaggista Giovanni Sciascia ingegnere geotecnico.

Riccardo Cacelli: “Il validissimo team che l’architetto David Ulivagnoli ha composto e strutturato sta lavorando con incredibile professionalità ed a spron battuto alla prima fase del progetto di fattibilita’ di ElbaTunnel. Si tratta solo di aspettare qualche settimana ed il progetto prendera’ la forma definitiva. Posso solo dire che in base a quanto mi e’ stato sinora mostrato rappresenta un’opera in linea non solo con la cultura e la qualita’ della vita degli elbani, ma anche dei valori toscani e della creativita’ italiana.”

ELBATUNNEL (CARATTERISTICHE)

Dal Promontorio di Piombino al versante orientale dell’Isola d’Elba

Lunghezza: circa 16 km

Tempo percorrenza previsto: 14’,

Velocita’ massima consentita: 70km/h

Distanza tra veicoli 150m

Asfalto: intelligente, wifi, luminoso e silenzioso

Bassissimo impatto ambientale

Elevato livello architettonico

Ingresso/uscita di elevata rilevanza architettonica

Applicazione IA

Uso della robotica