Primo trofeo di Footgolf al Golf Acquabona

Si è svolto il primo trofeo di Footgolf, un nuovo gioco che stà prendendo piede in Europa e anche in Italia.

Il gioco consiste nel mandare un pallone in una buca di diametro di 60 cm., con le stesso principio del golf ma calciato con i piedi.

I vincitori sono i seguenti:

1° classificato Alessandro Somma punti 73

2° classificato Tommaso Galli punti 74

3° classificato Giuseppe Fornino punti 75

Il Golf Acquabona, ringrazia tutti i partecipanti , soprattutto i giocatori che stanno facendo la Coppa Toscana portando a casa ottimi risultati e invita tutti per i prossimi eventi.



Golf Acquabona