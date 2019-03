Divieto accensione fuochi dal 21 al 31 marzo

Foto dal sito del comune di Cecina

La Regione Toscana ha emesso un decreto con il quale si istituisce il periodo a rischio per lo sviluppo di incendi boschivi su tutto il territorio regionale a partire dal 21 marzo e fino al 31 marzo 2019 compresi. Di conseguenza vige il DIVIETO ASSOLUTO di accensione fuochi e quindi di ABBRUCIAMENTO DI RESIDUI VEGETALI.

Per disattenzione od incuria in questo periodo simili attività possono causare inneschi non controllati della vegetazione in ambienti siccitosi ed in presenza di vento, come previsto dagli ultimi bollettini meteorologici.

Il modello indice di rischio infatti prevede un livello rischio alto per l'innesco e la propagazione degli incendi boschivi legato in particolare agli effetti prodotti dal perdurare di condizioni meteo climatiche caratterizzata da scarse precipitazioni pregresse e presenza di ventilazione proveniente dai quadranti settentrionali con conseguente bassa umidità relativa all'aria. Le previsioni a medio termine elaborate dal consorzio Lamma inoltre forniscono indicazioni sul probabile mantenimento delle attuali condizioni di rischio in tutta la Regione dovute all'instaurarsi di prevalenti condizioni di alta pressione ed assenza di precipitazioni significative almeno fino alla fine del mese di marzo.

Contestualmente le Forze dell'Ordine - compresi la Polizia Provinciale ed i Vigili Urbani dei Comuni - intensificheranno i controlli territoriali, specie nelle zone conosciute per le attività di abbruciamento di vari residui vegetali, maggiormente a rischi d'incendio per la popolazione, le infrastrutture ed il bosco.