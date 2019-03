Trasmesso in Regione il progetto della ciclovia tirrenica

E’ stato trasmesso il 20 Marzo il progetto della ciclovia dell’Elba, che, partendo da Portoferraio unirà tutti i comuni isolani all’insegna della mobilità sostenibile e dell’ecoturismo.

E’ stato un percorso lungo e faticoso che finalmente ha visto la luce, un punto di partenza essenziale per la concreta realizzazione di una lunghissima pista ciclabile che va da Ventimiglia a Roma con un investimento di fondi INTERREG e ministeriali per complessivi di 300 milioni di euro. Per la Toscana sono state coinvolte le province Livorno, Pisa, Lucca e Massa, e, per il progetto Elba vi è stato il coinvolgimento e la fattiva collaborazione di tutti i comuni elbani.

A breve ci sarà la firma a Roma con il ministero dei Trasporti, e la Regione emetterà un bando per lo studio di fattibilità con un investimento di circa 1.200.000 euro.

“In qualità di ex assessore che si è occupato fattivamente del progetto, voglio ringraziare tutti i comuni elbani per la creazione di quella che è stata una perfetta "cabina di regia" tecnico-politica nella quale ogni amministrazione ha fatto la sua parte per il raggiungimento di un obbiettivo comune. Nonostante la mia forzata uscita dalla scena politica ho continuato ininterrottamente a interessarmi del programma sia in sede locale che regionale ed europea, – afferma Del Mastro – .Era troppo importante per il futuro turistico del territorio elbano, e troppo rischioso disinteressarsi dal raggiungimento di questo importante obiettivo correndo così il rischio di perdere un finanziamento di 6.5 milioni di euro, quota spettante al nostro territorio per la realizzazione del progetto.”

Del Mastro Angelo