Terza Etruscan Cup: successo organizzativo e di partecipazione

Domenica 17 marzo presso l’impianto sportivo di via Eugenio Montale a Venturina Terme (LI)si è svolta la terza edizione della Etruscan cup gara di karate rivolta alle categorie pre agonistiche e agonistiche della disciplina.

La manifestazione organizzata dalla ASD Okinawakarate con il patrocinio dello CSEN Toscana e del CRTK regionale Fijlkam ha ottenuto la partecipazione di ben 525 atleti di tutte le categorie con ben 39 società provenienti da tutta la Toscana e anche Liguria, Campania e Lazio con il tutto esaurito negli spalti per l’intera giornata.

Ad aprire l’evento c’è stato l’intervento dell’assesore allo sport di Campiglia Marittima Alberta Ticciati, con la presenza del vice coordinatore Nazionale dello CSEN Maestro Alessandro Fasulo e il delegato provinciale Fijlkam Livorno Alberto Toni.

Presentazioni, inno Nazionale, saluto di rito e alle 9:15 parte la gara con le specialità della forma libera e palloncino tecnico.A contendersi le specialità ben 190 pre agonisti con molti alla sua prima esperienzaIl primo podio viene da Filippo Trentacoste categoria Ragazzi Bianca forma libera conquista l’oro e medaglia di bronzo nel palloncino tecnico.Alice Adragna categoria fanciulli G/A argento nel palloncino tecnico e bronzo nella forma libera,nella categoria bambini bianche forma libera Martelli Diego si piazza al terzo posto.

Intorno alle 11:30 parte la competizione agonista nel kata al suo debutto in gara Fatima Zahira Arharbi categoria G/A kata si piazza al terzo posto,Machetti Irene vince la categoria Esordienti femminile V/B conquistando l’oro e confermando il suo stato di forma,altro podio con un ottimo argento viene dalla master categoria M/N Francesca Fedi.

Nel primo pomeriggio parte una lunghissima maratona della specialità kumite sportivo (combattimento) dove i nostri atleti schierati nelle varie categorie ci regalano altre 3 medaglie.

Giorgia Damiani al suo primo incontro in assoluto vince l’oro nella categoria esordienti femminile -37kg, anche Irene Machetti al debutto nel kumite categoria Eso V/B -55kg conquista il bronzo e conclude con una convincente vittoria Beatrice Muti categoria Esordienti M/N -45kg aggiudicandosi un meritatissimo oro.

Bravissimi anche tutti i bambini e i ragazzi della Okinawakarate Venturina che non si sono classificati.

La società Venturinese si piazza nella classifica generale al 13° Posto su 39 società, dice il maestro Roberto Ninci: "al di là delle prestazioni dei nostri allievi è stata una bellissima giornata di sport vissuta in armonia con tutti i partecipanti ,eventi del genere non è mai semplice prevedere e raggiungere il successo organizzativo nei numeri ma specialmente nello svolgimento lineare degli orari di gara. Ebbene si ci siamo riusciti anche grazie alla provessionalità del Maestro Castellucci neo arbitro mondiale wkf che con la sua professionalità ha ben gestito gli ufficiali di gara e i presidenti di giuria e anche al Maestro Alessio Magnelli responsabile tabelloni gara e referente con le varie società intervenute. Un grazie va rivolto anche allo staff della Okinawakarate Venturina con ottima organizzazione è riuscita a montare smontare e dare servizio d’ordine alla gara in maniera impeccabile. Quando ci sono questi presupposti tutto sembra più facile. Un grazie a tutte le società che hanno partecipato e diamo appuntamento alla prossima edizione con promessa di migliorarsi ancora".