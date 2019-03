Pallacanestro Elba Under 13: decima vittoria consecutiva e vetta consolidata

Under 13 - Domenica 17/03/19

Pallacanestro Elba - Etrusca Basket San Miniato 72-38

Nella prima giornata di ritorno della seconda fase del campionato under 13 i nostri ragazzi conquistano la decima vittoria consecutiva, contro una formazione che sta lottando per entrare tra le prime quattro squadre del girone che avranno diritto a partecipare agli spareggi per accedere alle final four di giugno, durante le quali verrà assegnata la Coppa Toscana.

Inizio in salita per gli elbani che dopo pochi minuti si trovavano a rincorrere gli avversari che sfruttavano la poca concentrazione dei nostri ragazzi.

Pronta reazione della squadra che grazie ad una forte difesa a tutto campo ristabiliva le distanze piazzando un break di 15 a 0 e terminando il primo quarto sul 25-11.

Nel secondo quarto i ragazzi di Marinari continuavano a difendere forte ed a macinare gioco e anche sbagliando molti canestri da sotto, chiudevano in vantaggio di 19 punti.

Nel terzo quarto la squadra spingeva sull’accelleratore chiudendo di fatto il match.

Un bel applauso a tutto il gruppo che fino ad ora sta disputando un ottimo campionato senza mollare mai anche nei momenti di difficoltà.

Parziali:

1 quarto 25-11

2 quarto 14-9

3 quarto 25-10

4 quarto 8-8

Finale 72-38

Classifica provvisoria dopo 10 giornate:

Pallacanestro Elba 20

Valdicornia Basket 16

Juve Pontedera 14

Pall. Don Bosco 12

Basket Calcinaia 10

Etrusca San Miniato 10

Versilia Basket 8

Argentario Basket 6

Pool Use Empoli 2

Junior Lucca 0

Calcinaia e Argentario una partita in meno

Gli Aquilotti invece che hanno giocato a Livorno contro Invictus, hanno fatto una bella partita.

Perso 4 tempini , 1 vinto e 1 pareggiato. Partita tirata.