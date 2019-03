Venerdì 15 marzo a Portoferraio riparte "L'isola in tavola"

L’iniziativa, nata da un idea di Confesercenti ed organizzata dalla stessa associazione per valorizzare la ristorazione locale ed i prodotti del nostro territorio, vede la collaborazione dell’ Accademia Italiana della Cucina, il Patrocinio del Parco Nazionale Arcipelago Toscano e, da quest’anno, quello di Vetrina Toscana, un progetto di Regione e Unioncamere volto a valorizzare le specificità alimentari toscane.

Spinta dal successo delle edizioni precedenti, “L’isola in tavola”, propone una rassegna di piccoli eventi gastronomici, con cena a tema, a prezzo fisso (35 euro), presentati da nove ristoranti elbani tra i più conosciuti ed apprezzati . Le cene si svolgono secondo un calendario settimanale che parte da venerdi 15 marzo, per svilupparsi settimanalmente di locale in locale fino al 7 giugno.

Anche quest’anno – dichiara Giorgio Leonelli, coordinatore Confesercenti dell’iniziativa - abbiamo organizzato un evento gastronomico nel quale mettiamo a disposizione del pubblico una compagine di ristoranti che garantiscono il meglio della cucina locale. Oltre alla riscoperta dei piatti della tradizione, che rappresenta ormai un connotato stabile della manifestazione, il tema di questa edizione sarà l’arte, intesa sia nel senso gastronomico del termine che in quello della partecipazione alle serate di prestigiosi artisti , tutti in qualche modo legati al territorio dell’Isola d’Elba e che saranno presenti nelle varie occasioni per raccontare la propria storia ed il proprio modo di intendere l’arte.

Primo appuntamento con un menu’ davvero accattivante ed in compagnia di un artista conosciuto ormai anche a livello Internazionale: Luciano Regoli.