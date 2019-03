Affitti estivi: l'obbligo di comunicazione on line

Foto dal sito del Comune di Cecina

L'ufficio SuaP ricorda che chi dà in locazione immobili o porzioni di immobili per finalità turistiche, anche nel caso di gestione in forma indiretta, deve presentare la comunicazione prevista dall’art. 70 della Legge Regionale 20/12/2016 n° 86, attraverso la piattaforma telematica messa a disposizione dai comuni capoluogo con il coordinamento della Regione Toscana al seguente link a partire dal 1 Marzo 2019:

http://www.regione.toscana.it/-/comunicazione-locazioni-turistiche