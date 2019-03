Monta-lettighe dell’elisoccorso, ripresa la funzionalità

LIVORNO, 1 marzo 2019 - Il monta-lettighe che collega l’ospedale di Portoferraio con la piazzola dell’elisoccorso ha ripreso da questa mattina la sua piena funzionalità in anticipo di tre settimane rispetto alla scadenza preventivata. Questo è stato possibile grazie ad un intervento eseguito direttamente sul pezzo che si era rotto (paracadute) ed alla rettifica delle rotaie-guida dell’ascensore. Superati i collaudi previsti è stata quindi dichiarata la regolare operatività.

L’Azienda ha comunque confermato l’ordine del pezzo nuovo in arrivo dall’estero che sarà tenuto a disposizione per eventuali necessità future evitando così di dover attendere i tempi di consegna.

La direzione aziendale coglie l’occasione per ringraziare il Comune di Portoferraio e la partecipata “Cosimo de Medici” per la possibilità di utilizzare a titolo gratuito la piazzola per i voli notturni. In queste due settimane con gli 8 voli effettuati (4 diurni e 4 notturni) è stato possibile avere la conferma degli standard di sicurezza offerti dai percorsi alternativi alla piazzola posta sopra l’ospedale che erano stati elaborati nei mesi scorsi grazie all’impegno, fra gli altri, del dottor Bruno Maria Graziano.

L’Azienda USL Toscana nord ovest conferma ancora una volta l’impegno a mantenere e consolidare i servizi offerti dalla sanità elbana.

(Pierpaolo Poggianti)