Importante incontro per lo sviluppo turistico

Si è svolta a Venturina Terme l’Assemblea di Rete Toscana Costa Etrusca, il progetto che unisce le imprese pubbliche con il sostegno economico e organizzativo delle amministrazioni con l'obiettivo comune di favorire lo sviluppo turistico e migliorare la promozione del territorio.

Nell’incontro, al quale hanno partecipato i retisti, il presidente Parchi Val di Cornia Francesco Ghizzani, gli assessori al Turismo dei Comuni di San Vincenzo, Piombino, Campiglia, Suvereto, si sono discusse le azioni principali da avviare per rendere la collaborazione tra le imprese più efficace.

“Le potenzialità di Toscana Costa Etrusca sono davvero molteplici, ma ci sono alcuni passaggi che devono essere implementati e rafforzati: in questo senso mi riferisco alla complessità delle procedure di affidamento degli incarichi pubblici che andrebbero velocizzate per facilitare la partecipazione dei soggetti interessati ai bandi. È stato un incontro costruttivo in cui si è deciso di lavorare con l’obiettivo di rendere la rete più dinamica e operativa”, ha dichiarato l’Assessore al Turismo di San Vincenzo, Serena Malfatti.

Durante l’assemblea è stato possibile verificare le criticità del progetto, nonché individuare le potenzialità su cui costruire occasioni di sviluppo economico e sociale. In primo luogo, sulla base degli obiettivi individuati, ci sono: la velocizzazione dei tempi di gestione, la partecipazione ai bandi e la facilitazione degli adempimenti burocratici per permettere alle imprese di mettere in campo le proprie competenze per la salvaguardia e la valorizzazione del territorio e per avviare concretamente azioni per lo sviluppo turistico.

Le iniziative di cui si è parlato durante la riunione del progetto di promozione del territorio, di cui la società Parchi è capofila, saranno in grado di unire ancora di più un numero sempre maggiore di operatori territoriali favorendo il rilancio economico della Regione Toscana.