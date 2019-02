Elisoccorso, slittano i tempi di riparazione

Il sopralluogo compiuto dai tecnici sul monta-lettighe che collega le sale operatorie dell’ospedale di Portoferraio con la piazzola dell’elisoccorso ha evidenziato una problematica seria con necessità di sostituzione di alcune parti meccaniche. Queste, da una prima ricognizione, sembrano non essere disponibili in Italia, ma solamente all’estero. Il ricorso a fornitori stranieri comporterebbe inevitabilmente una tempistica maggiore di spedizione con conseguente slittamento dei tempi di riparazione, ad oggi, previsti in circa 3 settimane. Sono, ad ogni modo, in corso ulteriori ricerche per individuare fornitori sul territorio nazionale che possano abbattere tali tempistiche.

In questo periodo la soluzione alternativa che prevede l'utilizzo dell’aeroporto di Marina di Campo per i voli diurni e lo stadio comunale di Portoferraio per quelli notturni garantisce comunque la sicurezza dei tempi di intervento assicurati agli utenti del presidio ospedaliero elbano.

Il dipartimento tecnico dell’Azienda USL Toscana nord ovest ha promosso un audit su quanto accaduto per studiare soluzioni che possano evitare il ripresentarsi, in futuro, di situazioni analoghe.