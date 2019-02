Grande successo al Carnevale di Porto Azzurro

Foto di Pro Loco Porto Azzurro

PORTO AZZURRO — Ancora una domenica di grande successo per il Carnevale di Porto Azzurro, uno degli eventi più attesi dell’inverno elbano.

La seconda sfilata dei carri allegorici ha richiamato in piazza un gran numero di persone da tutta l’isola, protagonisti come sempre i bambini e le coloratissime maschere. Tra gli allestimenti che hanno sfilato per le vie del paese lo storico Longonello, simbolo del carnevale di Porto Azzurro, preparato dai ragazzi dell'associazione “Sole & Luna”.



Poi il “Mondo sommerso di Nemo” della scuola materna “Aldo Moro”, la “Carica dei 101” della scuola materna “Il Poggetto”, in collaborazione con la Pro Loco di Porto Azzurro e per finire la Pro Loco di Capoliveri, con il carro di “Peter Pan”.



Una grande soddisfazione, espressa dal consigliere comunale delegato ai festeggiamenti del Comune di Porto Azzurro - Marco Galletti - per il gemellaggio confermato con Capoliveri e quest’anno con il nuovo Comune di Rio, assenti a questa sfilata per il lutto che ha colpito gli amici della Pro Loco di Rio.



Tanto pubblico quindi per la seconda sfilata, vista anche la bella giornata di sole, musica e divertimento come vuole la tradizione.



Il robot Lino, dopo aver aperto la sfilata dei carri allegorici, si è esibito in una divertente performance in piazza Matteotti, raccogliendo le adesioni di tutti i bambini presenti e regalando biglietti di ingresso omaggio al parco giochi del Cavallino Matto.



Una giornata di conferma per il Carnevale Longonese che vanta la consolidata tradizione della manifestazione, che ha riscontrato commenti positivi nei migliori media nazionali, riconoscendolo tra i Carnevali più storici della Toscana, non a caso il Carnevale di Porto Azzurro ha anche un'altra particolarità, legata alla possibilità d’effettuare il ballo in maschera a viso completamente coperto, in deroga alle disposizioni di legge legate alla Pubblica Sicurezza.



Il Carnevale di Porto Azzurro ha vissuto il suo periodo d'oro fra gli anni '80 e '90, soprattutto per quanto riguarda il ballo in maschera serale", quest’anno riproposto con grande successo alla serata inaugurale al Tendone dell’impianto sportivo “Luigi Russo”.

Il Carnevale di Porto Azzurro aderisce al progetto “un Sogno per Vale” ricordando che con un piccolo contributo di pochi euro, possiamo aiutare la nostra amica Valentina a raggiungere il suo sogno, quello di poter acquistare un mezzo di trasporto per malati affetti da SLA.



W il divertimento, W il Carnevale.!!!!!