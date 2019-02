Affidati i lavori per la realizzazione del persorso ciclabile

Foto dal sito di Castagneto Carducci

Si sono concluse le procedure e il rilascio di autorizzazioni e pareri da parte dei soggetti esterni interessati, per cui è stato possibile affidare i lavori alla Ditta Castorani Paolo per la realizzazione degli interventi che consentiranno la messa in sicurezza del percorso ciclabile posto lateralmente a via della Marina a Marina di Castagneto Donoratico.

Più precisamente il tratto che ha inizio dalla rotonda stradale in prossimità del Parco Giochi Cavallino Matto e che termina in corrispondenza della nuova strada di accesso ai campeggi.

Il percorso previsto ricalca fedelmente l’esistente “sentiero” collocato tra la pineta e la viabilità carrabile, dove sarà realizzata una “pista ciclabile in sede propria” fisicamente separata dalla circolazione dei mezzi a motore da una staccionata in legno.

Per la realizzazione del nuovo percorso, al fine di ottemperare alle normative previste per la sicurezza, sarà necessario abbattere alcune piante di alto fusto, effettuare opere di sbancamento per l’arretramento della collinetta che si è venuta a creare a lato dell’attuale percorso, che di fatto obbliga i ciclisti a transitare all’interno della carreggiata stradale con ovvi pericoli per l’incolumità.

L’arretramento della collinetta sarà contenuto con l’installazione di doppia palizzata in legname di castagno di modesta altezza, e la piantumazione di talee per mitigare l’impatto visivo.

Lungo tutto il percorso sono previsti i seguenti interventi edilizi:

- Scotico del piano di campagna per una profondità di circa 30 cm e contestuale fondazione stradale con misto frantumato di cava

- Pavimentazione del percorso con un primo strato di conglomerato bituminoso e successivo tappeto di usura con pigmentazioni di colorazione terrosa

- Tracciatura della segnaletica orizzontale

- Posizionamento della segnaletica verticale

- Interventi di predisposizione di quanto necessario per il futuro posizionamento dei pali per l’illuminazione dell’intero percorso.,

Il costo complessivo dei lavori, come da offerta presentata dalla Ditta aggiudicataria, ammonta a € 94.326,61 oltre IVA e sarà finanziata per € 19.000 da contributo assegnato dalla Regione Toscana, da € 20.000,00 con risorse derivanti dall’imposta di soggiorno e il resto utilizzando il contributo di cui alla convenzione sottoscritta con l’Hotel Tombolo.

I primi interventi consistenti nell’abbattimento delle piante di alto fusto inizieranno il prossimo 4 marzo e termineranno nell’arco di due settimane, il completamento dei lavori, avverrà in ogni caso prima delle vacanze pasquali.

In contemporanea alla realizzazione del percorso ciclabile di cui sopra a carico dell’Amministrazione Comunale, partirà anche il primo step dei lavori di valorizzazione previsti dalla cosiddetta convenzione con i campeggi e che interessano tutta l’area a partire da via 1° maggio fino al centro urbano di Marina di Castagneto Donoratico.

In questa prima fase si prevede la realizzazione di un marciapiede contiguo alla pista ciclabile, che occuperanno una sezione di circa 4 metri di larghezza (due per il marciapiede e due per la pista ciclabile) l’impianto di illuminazione, la regimazione delle acque e la sistemazione dell’area attrezzata per la sosta delle autovetture nello spazio già adesso utilizzato a tale scopo.

Lungo il tracciato previsto saranno rimossi alcuni alberi di pino per consentire il passaggio delle condotte previste (fognatura ed impianto di illuminazione). Non saranno abbattuti alberi all’esterno del percorso se non ritenuti in condizioni statiche precarie.

L’eliminazione di alcune piante sarà compensato con la messa a dimora di nuove.

Sul bordo del marciapiede, per la sicurezza dei pedoni sarà allestito un parapetto realizzato in legno di castagno a continuare il percorso già esistente. All’interno dell’area pinetata, bonificata dalle acque, sarà realizzato un riempimento di terre per consentire la sosta delle auto.

La realizzazione del percorso ciclabile, rappresenta un risultato importante, afferma il vice-sindaco Marika Salvadori, prima di tutto per la messa in sicurezza di un percorso sempre più interessato da un alto traffico ciclabile, in grado così di garantire al meglio la fruibilità di una zona a verde particolarmente interessante e piacevole che va a completarsi con gli interventi realizzati da privati che, sono certa, contribuiscono non poco a qualificare l’offerta turistica della nostra Marina.

Soddisfazione anche per la capacità e il lavoro fatto per l’ottenimento dei contributi assegnati e utilizzati in gran parte per il finanziamento di un’opera pubblica fruita anche da tanti residenti, oltre che da turisti ospiti nelle varie strutture nel periodo estivo, senza un aggravio consistente sulle risorse di Bilancio.