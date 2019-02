Treno della memoria: rientrati i nove studenti elbani

Sono rientrati i nove studenti e un professore dell'istituto scolastico Foresi di Portoferraio hanno vissuto un'esperienza intensa: il Treno della Memoria ad Auschwitz. Organizzato dalla Regione Toscana,

Alla partenza del treno da Firenze, agli studenti il Presidente della Regione Enrico Rossi ha ricordato che l'indifferenza di fronte agli orrori e alle tragedie che ancora oggi accadono nel mondo è un male.

A conclusione del viaggio, l'assessore regionale all'istruzione, Cristina Grieco, ha detto: < >.



Quando varcano l’ingresso di Auschwitz-Birkenau i ragazzi si muovono più lentamente del solito, non guardano, sembrano sforzarsi di osservare ciò che hanno intorno senza riuscirci. Recinzioni di filo spinato, baracche, torrette di avvistamento.

La nostra guida, che parla un italiano con una lieve inflessione ispanica, avverte immediatamente i ragazzi che non sosteremo a contemplare l’allestimento delle baracche, con i pancali montati a castello sui quali morte e riposo angosciato convivevano ogni notte. No, dice, ci soffermeremo su ciò che rimane dei forni crematori e delle camere a gas di Auschwitz-Birkenau, per immergerci nella logica ferrea, implacabile, industriale dello sterminio di massa.

Vogliamo dire a tutti quello che abbiamo provato in questa esperienza. Anche se non è facile a parole. Abbiamo intervistato le sorelle Bucci, sopravvissute ad Auschwitz.

Una storia tragica. Erano bambine di 4 e 6 anni. È stata grande la commozione, avevamo le lacrime agli occhi. Ci hanno detto di non essere indifferenti. Di fronte a ciò che riteniamo ingiusto, dobbiamo avere il coraggio di reagire, di dire che non siamo d'accordo e di fare passi concreti per trovare una soluzione. E questo anche se andiamo contro quello che dicono tutti gli altri.

Nel campo di Birkenau sembra che il tempo si sia fermato. Nel museo, tutti gli oggetti testimoniano la vita delle persone che sono state deportate e sterminate. Mi hanno colpito i disegni dei bambini. Messi in sequenza, mostrano l'iniziale spensieratezza espressa nel disegno e con colori vivi; via via comparivano dei mostri, dei draghi. Ricordo il disegno raffigurante una principessa che si copre gli occhi davanti alla realtà atroce.

È stata anche un'occasione di incontro con gli altri studenti della regione.

Il viaggio di ritorno, al contrario dell'allegria dell'andata, è stato caratterizzato dalla riflessione, ognuno ha cercato di fissare nel proprio diario le impressioni e i ragionamenti.

Noi vogliamo portare questo messaggio: non essere indifferenti, avere sempre il coraggio di andare contro le ingiustizie. Ricordando che se noi siamo qui oggi è perché quelle persone hanno sacrificato la loro vita.

Stefania Pinna

(foto di repertorio)