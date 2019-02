Confcommercio interviene sulla destagionalizzazione del turismo all’Elba

Alcuni interventi apparsi recentemente sulla stampa locale, in merito all' allungamento della stagione, ci offrono lo spunto per portare alla pubblica conoscenza, e non solo a quella degli addetti ai lavori, la predisposizione già da diversi mesi di un articolato progetto al riguardo, da parte della nostra Associazione.

E' una bozza di programma pluriennale di sviluppo che, per essere trasformata in pianificazione definitiva ed attuazione, necessita del coinvolgimento, dell' apporto e della condivisione di tutte le parti sociali elbane: categorie economiche, operatori turistici, organizzazioni sindacali, Pubbliche Amministrazioni ed Istituzioni varie.

Tutti insieme, se c'è realmente la disponibilità a farlo, sarebbe possibile addivenire alla sottoscrizione di un Accordo di Programma Territoriale che la Regione Toscana sembrerebbe ben disposta a supportare.

Confidando nella fattiva partecipazione di tutte le altre rappresentanze territoriali, siamo disponibili ed interessatissimi a dare gambe ad un progetto ormai improcrastinabile per lo sviluppo della nostra isola.