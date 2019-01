Inverno nel parco. Il programma di febbraio

Il Parco Nazionale arcipelago Toscano, Riserva della Biosfera Isole di Toscana, invita a partecipare alle attività di animazione invernale ed educazione ambientale rivolte a tutti, adulti e bambini presso le proprie strutture.

Per valorizzare le eccellenze del territorio attraverso la preziosa integrazione di valori, culturali, naturalistici, enogastronomici tipici delle isole toscane non c’è stagione migliore dell’inverno, i mesi vissuti con lentezza perché lontani dalla frenetica stagione turistica.

Questo mese parleremo di alcune eccellenze locali che deliziano il palato: pasta, formaggi, cioccolato. Ci divertiremo con la “s-tinteggiatura” e celebreremo la Giornata Internazionale delle zone umide a Mola. Ci saranno sempre i laboratori per bambini e le escursioni al Castello del Volterraio.

Ecco il programma dettagliato

2 febbraio Laboratorio didattico Dal latte al formaggio

Un laboratorio attivo, adatto ad adulti e bambini, per conoscere la produzione del formaggio, dalla mungitura alla stagionatura. Con Sara Esposito dell’azienda agricola di Regali Rurali.

Ritrovo: ore 15:00 CEA Lacona - Durata: 2 ore

3 febbraio Giornata Internazionale delle Zone Umide

Alla scoperta di Mola. Una passeggiata con Legambiente Arcipelago Toscano e il Parco Nazionale per fare conoscenza della zona umida più importante e minacciata dell’Elba.

Ritrovo ore 10:30 a Mola. Pulizia del litorale e spuntino per tutti.

9 febbraio Laboratori in collaborazione con Elba Taste I prodotti del Parco

La pasta Montefabbrello. La filiera produttiva dalla semina al prodotto, con cooking demo: preparazione di piatti con i vari formati di pasta con lo chef Massimo Poli dell’azienda agricola biologica Montefabbrello. Adatto ad adulti e bambini.

Ritrovo: ore 16:00 CEA Lacona - Durata: 3 ore

16 febbraio Laboratori di Elba Taste Il cioccolato

Come riconoscere un buon cioccolato: caratteristiche, tipologie, degustazione guidata, con la pasticcera Paola Francesca Bertani della pasticceria Magie.

L’evento è organizzato in collaborazione con Elba Taste e con il Comune di Portoferraio

Ritrovo: ore 16:00 Forte Inglese - Durata: 3 ore

23 febbraio Laboratorio didattico Decolorare con le foglie laboratorio creativo di “s-tinteggiatura”

Le foglie, con le loro molteplici dimensioni e caratteristiche, formeranno motivi ispirati alla natura di grande effetto decorativo. Le forme saranno impresse su scampoli di stoffe colorate o vecchie t-shirt utilizzando la tecnica della decolorazione, per imparare a decorare e personalizzare tessuti in cotone. Adatto ad adulti e bambini.

Ritrovo: ore 16:00 CEA Lacona - Durata: 3 ore

Laboratori CEA Lacona per bambini 3, 10, 17 e 24 Febbraio

Ritrovo: ore 15:00 CEA Lacona - Durata: 2 ore

Attività didattiche rivolte alla fascia 6/11 anni con Guide Parco

Un’opportunità per i bambini del nostro territorio di entrare in contatto con i temi dell’educazione ambientale. Le attività proposte si terranno al CEA di Lacona il sabato o la domenica. Nelle date proposte l’animazione avrà come temi la creazione di compostiere, o quella di cassoni per la piantumazione di bulbi primaverili e ortaggi, e la realizzazione di fioriere in legno da portare a casa.

Visite al Castello del Volterraio previste a febbraio

Domenica 3, 17 (ritrovo ore 10)

Sabato 9, 23 (ritrovo ore 15)

Servizio a pagamento svolto con l’utilizzo di mezzo collettivo fino all’inizio del sentiero che prevede circa un’ora di cammino. Sono necessarie calzature adatte a terreni impervi e, per le escursioni pomeridiane, strumenti d’illuminazione come frontalini o torce.

I laboratori e le escursioni sopra elencati devono essere prenotati presso l’ufficio Info Park di Portoferraio in viale Elba,2 Tel. 0565 908231 e-mail: info@parcoarcipelago.info

Orario invernale di apertura: dal 1° novembre al 31 marzo, dal lunedì al sabato 9:00-16:00; domenica 9:00-15:00