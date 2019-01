Da due mesi ormai l’isola d’Elba non ha un medico legale.

Un disservizio inaccettabile, quello che viene denunciato dal sindaco di Portoferraio Mario Ferrari.

“Sono molti i disagi provocati dalla mancanza di questa figura professionale sanitaria – ricorda il sindaco – a cominciare da quelle che sono le sue funzioni d’istituto, di importanza fondamentale dal punto di vista giuridico, visto che nella attuale situazione le stesse Forze dell’Ordine in caso di necessità di questo tipo sono costrette ad attendere l’arrivo del medico legale dal continente, tempo atmosferico permettendo.

Inoltre, solo per fare qualche esempio, chi deve rinnovare una patente nautica od un porto d’armi è oggi costretto ad andare a farlo fuori dall’isola, per non parlare dei disagi e dei ritardi per gli invalidi civili, che ormai dall’inizio dell’anno aspettano di essere convocati per vedere riconosciuti i propri diritti assistenziali, e per gli stessi pazienti oncologici che per legge devono essere visitati da un medico legale entro quindici giorni dalla richiesta per ottenere la propria tutela sanitaria per il riconoscimento della invalidità e della condizione di handicap e, successivamente, per poter richiedere i benefici previsti a causa della condizione invalidante”.

“Nel caso specifico – aggiunge Mario Ferrari – il servizio affidato nel dicembre 2017 dall’Azienda Usl Toscana Nord Ovest con un incarico temporaneo di un anno, a suo tempo motivato con l’urgenza di immettere in servizio un professionista a supporto del personale della U.O. C. di Medicina Legale operante nel comprensorio dell’Elba per far fronte alle criticità presenti sul territorio, non è stato rinnovato a fine 2018”.

“Segnalo dunque questa incresciosa situazione – conclude il sindaco di Portoferraio - all’Azienda Sanitaria ed alla conferenza dei sindaci elbani, ricordando a tutti che ha grande importanza anche dedicarsi a risolvere problemi solo apparentemente di poco conto ma che si ripercuotono con conseguenze negative sulla vita di tutti i giorni dei nostri concittadini”.