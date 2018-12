Torneo "Besio-Massa" per il Rugby Rufus San Vincenzo

Si è svolto sabato 22 dicembre a Genova il torneo “Besio-Massa” riservato alle rappresentative regionali U14 (solo nati nel 2005) di cui hanno fatto parte giovani atleti provenienti dalle società rugbistiche appartenenti a tutte le provincie toscane.

I partecipanti sono stati selezionati dopo numerose convocazioni federali iniziate in ottobre presso tutte le società toscane ed hanno selezionato prima 40 atleti per area (Pirati – Livorno , Pisa e Massa, Gigli – Lucca, Prato e Firenze, Cinghiali – Grosseto, Siena ed Arezzo) poi ridotti a 25 per la disputa di questo torneo.

Nei 25 finali è stato inserito anche un giocatore del Rufus: Lorenzo Properzi.

La selezione toscana è riuscita a vincere il torneo imponendosi contro tutte le squadre incontrate : Lombardia ovest (19-5), Liguria (7-0), Piemonte (12-5) e Lombardia est (7-5).

Certamente questo è stato un risultato molto importante per la società sanvincenzina che da molti anni coltiva con cura il settore giovanile dalla U6 fino alla U16 (tornata a gareggiare quest’anno grazie ad una franchigia con le società Rugby Golfo Scarlino e Grosseto). Questa convocazione è quindi la conferma dell’ottimo lavoro svolto dal Rufus che l’anno scorso vide convocato in selezione toscana Dario Camberini (oggi militante nella U16).

Inoltre, in ambito societario stanno prendendo vita diversi progetti tra cui l’accordo di sponsorizzazione per 3 anni con Garden Spa Cavalleggeri (siglato qualche giorno fa) e l’avvio dei lavori per la nuova club-house previsti per Marzo 2019.