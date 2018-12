Torna per capodanno "Calici di San Silvestro"

Tutto pronto per festeggiare alla grande per le vie del borgo di Suvereto la notte del 31 dicembre.

Viste le premesse, con ristoranti e attivita’ ricettive che registrano da tempo il tutto esaurito, questo evento ha trasformato così San Silvestro, non solo in un momento di festa ma anche in un’importante occasione di muovere l’economia per tutto il paese in un periodo un tempo ritenuto di “bassa stagione”.

La manifestazione è organizzata anche questo anno dall’Amministrazione comunale e dai Commercianti di Suvereto vedrà un ricco percorso eno-gastronomico per le vie del borgo, e la possibilita’ di personalizzarsi il proprio cenone, in base ai gusti.

Naturalmente il vino e’ il motore di tutta l’iniziativa. Sara’ infatti possibile acquistare un calice ed un porta-calice in vari punti del paese e con quello avere un bicchiere di vino di Suvereto omaggio abbinandolo ad una pietanza negli esercizi convenzionati. Per agevolare i visitatori sono stati istituiti parcheggi fuori dalla mura con navetta gratuita per il centro ogni 20 minuti.

“La musica, il cuore pulsante della festa – commenta il sindaco Giuliano Parodi con delega alla cultura e al turismo – vedra’ quest’anno tre street band di livello nazionale alternarsi dalle 20.00 fino a tarda notte. La scelta di street band con repertori diversi per accontentare tutti i gusti: - Bukurosh Balkan Orkestra, la band si contraddistingue in un repertorio che prevede brani della tradizione popolare balcanica, oltre ad arrangiamenti e composizioni originali.

Tra palchi nazionali ed internazionali dal 2016 ad oggi la frenetica sessione della BBO è stata impegnata con la Riserva Moac nel Babilonia Tour. Invitati a partecipare ad alcuni festival internazionali di artisti di strada, le performance coniugano naturalezza, cura del dettaglio ed ottima esecuzione, coinvolgendo un pubblico eterogeneo in un viaggio musicale gitano attraverso la musica balcanica, klezmer e gipsy. Eusebio Martinelli Gipsy Orkestar, l’idea musicale di Eusebio Martinelli, trombettista di fama internazionale collaboratore di Vinicio Capossela, con il suo progetto Gipsy Orkestar, è di proporre concerti in cui i musicisti e gli spettatori non siano in alcun modo separati da un dislivello dovuto al palcoscenico, ma si uniscano in una festa che veda sullo stesso piano persone che ballano, suonano e cantano liberamente.

Il repertorio è basato sulla discografia originale di Eusebio Martinelli. Comprende inoltre alcune tra le più celebri colonne sonore dei film di Emir Kusturica e Quentin Tarantino. Funkasin Street Band è la prima realtà del genere in Veneto nata per portare nuova musica tra le strade e una super carica di energia tra la gente. , il gruppo nato nel 2002 inizia un’intensa attività effettuando numerosi concerti; all’attivo si possono contare oltre 180 spettacoli in tutta la penisola ed oltre, partecipando ad importantissime rassegne musicali nazionali ed internazionali in luoghi di notevole interesse, solo alcuni sono: Czech Busker Festival di Ceske Budejovice (Rep. Ceca), Chapeau Rouge di Praga (Rep. Ceca), Carnevale di Venezia, rassegna musicale nella Garonna (Francia).

I Funkasin riescono a trasmettere al pubblico la propria carica grazie ad uno stile funk fuso con altri generi come il pop, la disco e il rock, il tutto completato da diverse coreografie pensate per coinvolgere la gente…di sicuro non riuscirete a rimanere fermi!

Dalle 23.45 in piazza Vittorio Veneto si ballera’ fino all’alba con il DJ set a cura dell’associazione Aria Confezionata di Suvereto e la collaborazione ormai consolidata, visto il successo dell’anno passato e dell’estate suveretana, con l’associazione RIOLAB di Riotorto

Visto il numero massiccio di ospiti particolare attenzione e’ stata data da parte dell’Amministrazione comunale alla sicurezza, il piano e’ stato discusso e concordato con il Questore ed il Prefetto alcuni mesi fa per trovare le soluzioni migliori e piu’ funzionali per il nostro borgo al fine di svolgere al meglio l’evento.

Un grazie particolare al luogotenente Mauro Mari della caserma dei carabinieri di Suvereto e a tutte le forze dell’ordine che quella sera saranno in paese, alla Croce Rossa sezione di Suvereto e al suo presidente Fausto Micheli che ha dato massima disponibilita’ di volontari e mezzi.