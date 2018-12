L’Isola d’Elba raccontata da Roberto Giacobbo

L’Isola d’Elba ancora protagonista nella Reti Nazionali, nel programma “Feedom-oltre il confine”, condotta da Roberto Giacobbo in programma Giovedì prossimo su Rete 4, mentre altre due puntate saranno trasmesse nel 2019.

Un modo nuovo di far conoscere le bellezze dell’Isola d’Elba, un mix tra scienza e narrazione che metteranno in luce aspetti inediti, facendo venir fuori misteri con spettacolari esplorazioni il tutto supportato da tecnologie avanzatissime.

Per la realizzazione importantissimo il supporto della Gat, che ha dispensato consigli, in modo tale da far venire fuori l’Isola d’Elba in maniera diversa davvero originale e perché no…anche poco conosciuta.

Le riprese sono state realizzate, dunque, sfruttando tecnologie di ultima generaziona, droni e svariate telecamere hanno esplorato una terra da sogno.