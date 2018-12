"Dolci Tradizioni", torna l'evento più goloso di Campo

Marina di Campo si prepara per l’appuntamento più dolce del mese di dicembre.

La Pro Loco di Campo nell'Elba, con la collaborazione dell’associazione commercianti “CCN il Golfo” e del Comune, organizza anche quest’anno l'evento “Dolci Tradizioni”, l'ormai consueta manifestazione gastronomica pensata per riscoprire e valorizzare i tipici dolci natalizi del nostro territorio e di quelli delle regioni e nazioni di provenienza di molti abitanti del paese, come Sicilia, Sardegna, Abruzzo, Lazio, in particolare l’isola di Ponza, ma anche Moldavia, Marocco, Inghilterra, Belgio e, addirittura, Liechtenstein.

A partire dalle ore 14:30, negli stand allestiti lungo le vie del centro si potranno degustare ottimi dolci e leccornie di vario genere.

In questa cornice di festa, i bar proporranno drink a tema, mentre, in Piazza Dante Alighieri, tutti i bambini potranno partecipare ad una grande caccia al tesoro insieme a Fabio, l’“aiutante” di Babbo Natale, e assistere all’accensione del grande abete.

I negozi saranno aperti proponendo “Merry Shopping”, con idee e vantaggiose occasioni per i regali di Natale, un’iniziativa che si ripeterà tutti i fine settimana del mese di dicembre.

Accorrete numerosi per trascorrere golose giornate all’insegna del divertimento, con i sapori e i profumi di tradizioni ritrovate.