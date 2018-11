Portoferraio Day Hospital Oncologico d’eccellenza

In merito ad un recente intervento del Comitato Elba Salute, in cui si parlava anche dell'oncologia elbana, l'Azienda USL Toscana nord ovest – tramite il direttore del Dipartimento aziendale di Oncologia Giacomo Allegrini ed il responsabile della struttura di Piombino/Portoferraio Francesco Dargenio – precisa quanto segue:

“Nel presidio ospedaliero di Portoferraio - evidenziano il dottor Allegrini ed il dottor Dargenio - è attivo da molti anni un servizio di Day Hospital Oncologico, che fa capo alla sezione semplice di Oncologia Medica di Piombino-Portoferraio, nell'ambito della struttura complessa di Oncologia Medica di Livorno.

Nell'ambito di questo servizio vengono svolte le attività di assistenza e cura, come avviene nel resto dei Day Hospital della struttura complessa di Oncologia Medica.

Dai riscontri che abbiamo, pensiamo di poter affermare che nel corso di tutti questi anni la presa in carico del paziente oncologico sia stata di ottimo livello, secondo i più alti standard qualitativi, anche facendo fronte alle innegabili difficoltà organizzative che l'insularità di per sé inevitabilmente comporta.

In merito a quanto affermato dal comitato, è doveroso precisare che una quota di pazienti si rivolge al CUP per prenotare gli esami strumentali nell'ambito di un percorso aziendale concordato che prevede il coinvolgimento di strutture radiologiche private che operano appunto in regime di convenzione con l'Azienda USL Toscana nord ovest.

Per la stragrande maggioranza delle restanti prestazioni radiologiche è invece sempre il CORD ad occuparsi di provvedere al collocamento degli esami attraverso delle liste dedicate o, in casi particolari, tramite accordi diretti con il responsabile dell'unità operativa di Radiologia e con i colleghi radiologi che operano nel presidio ospedaliero di Portoferraio”.

“Siamo in ogni caso disponibili ad un confronto – aggiungono i due professionisti - per rendere edotte le associazioni e tutta la cittadinanza sui percorsi (che sono comunque noti ai medici di medicina generale che operano sul territorio) attivi tramite il CORD.

La nostra risposta ha l'unico scopo di attivare un dialogo proficuo, che abbia come finalità il continuo miglioramento del servizio ai malati oncologici del territorio elbano".