"Dopo di noi" perchè non siano mai soli

Per i genitori di un figlio disabile, il pensiero di cosa sarà del proprio figlio quando loro non ci saranno più, o comunque quando loro non saranno più nelle condizioni di occuparsene, è motivo di grande preoccupazione.

Le Regione non vuole lasciarli soli, e da oltre un decennio è impegnata, con il "Dopo di Noi", con progetti che vogliono favorire l'autonomia, il benessere e la piena inclusione sociale delle persone con disabilità grave, con interventi di accompagnamento per l'uscita dal nucleo familiare e di supporto alla domiciliarità.

Stamani, nel corso di un incontro è stato anche siglato un protocollo tra Regione Toscana, Società della Salute di Firenze e Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili di Firenze, per garantire una consulenza gratuita ai disabili e alle loro famiglie in materia fiscale/economico/finanziaria e patrimoniale.

Ora con questo questo protocollo, in base al quale l'Ordine dei commercialisti di Firenze darà la sua consulenza gratuita alle famiglie.

La Regione Toscana ha intrapreso, già da un decennio prima della legge nazionale 112 del 2016, progettualità sperimentali di presa in carico e di forme di abitare supportato, con modelli di gestione e coprogettazione tra soggetti privati e istituzionali.

Per render ancora più trasparenti le attività svolte nell'ambito del Dopo di Noi, ogni cittadino potrà visualizzare l'elenco di tutti i progetti e dei partner coinvolti. Una mappa dei luoghi del Dopo di Noi consentirà la geolocalizzazione di tutti i progetti sul territorio regionale, raffigurati simbolicamente dall'immagine di una casa. Cliccando su ognuna di loro, sarà possibile acquisire informazioni più dettagliate sul tipo di progetto attivato e sulle azioni previste. Questo l'indirizzo della mappa:

https://www.ars.toscana.it/dopo_di_noi/