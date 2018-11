Nuovo appuntamento con il CASM di Venturina Terme

Si avviano alla conclusione gli eventi in calendario del CASM (Club Auto Storiche e Moto) di Venturina Terme. Una serie ampia di possibilità che l’Associazione ha organizzato nel corso dell’anno per far vivere a tutti i soci momenti dedicati al divertimento ma anche alla cultura.

Teletoscanaelba ha avuto il piacere di essere ospite dell’ultimo appuntamento che si è svolto nella giornata di domenica 10 novembre e che ha coinvolto i soci dell’associazione.

La mattinata è iniziata con il ritrovo dei partecipanti presso la sede del CASM a Venturina, dove le auto d’epoca hanno fatto bella mostra di se’ di fronte a curiosi ed appassionati. Partenza poi per Bibbona per una visita ad un noto frantoio della zona. Molto interessante la scoperta delle varie fasi di lavorazione delle olive per poi arrivare all’ottimo prodotto, imbottigliato e poi venduto.

Personale specializzato ha illustrato tutte le caratteristiche dell’azienda e di ciò che viene realizzato, comprese le ottime creme a base di olio di oliva che i partecipanti hanno potuto acquistare. Come non apprezzare direttamente l’olio di qualità messo a disposizione con degli assaggi di squisite bruschette, tutti sono rimasti veramente soddisfatti.

Giunta l’ora di pranzo il gruppo si è poi diretto verso un ristorante di Marina di Bibbona dove è stato possibile apprezzare piatti tipici della cucina toscana. Un momento allegro di condivisione tra tutti i soci del CASM, che amano questi eventi, proprio per poter stare assieme e scoprire luoghi e realtà diverse ogni volta.

Tutto questo è sempre possibile grazie alla perfetta organizzazione del presidente dell’Associazione Giorgio Franchini e dei suoi validi collaboratori che rendono ogni appuntamento veramente piacevole ed interessante.

Per ascoltare l’intervista a Giorgio Franchini clicca qui.

Il calendario annuale degli appuntamenti del CASM si concluderà con il pranzo sociale, per poi pensare già al 2019 con tante nuove idee e gite interessanti, come quella già prevista per aprile prossimo a San Galgano e alla sua famosa Abbazia di Monte Siepi dove all’interno si trova la straordinaria spada nella roccia.

Per vedere il videoservizio completo clicca qui.

Barbara Noferi