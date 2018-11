Elba: tutto pronto per la campagna di vaccinazione

Anche quest’anno prende il via la campagna di vaccinazione contro l’influenza, l’unico mezzo efficace e sicuro per ridurre il rischio di contagio e per ridurne le complicanze - precisa l’Asl Toscana Nord Ovest- che proprio in questi giorni ha distribuito ben circa otto mila dosi di vaccino presso l’Isola d’Elba.

Possono vaccinarsi gratuitamente gli ultra sessantacinquenni, tutte le persone appartenenti alle categorie a rischio, gli operatori sanitari e da quest’anno anche i donatori di sangue.

E’possibile vaccinarsi presso gli ambulatori dei medici di famiglia e quelli Asl oltre che dai pediatri.

Il periodo migliore è quello relativo ai mesi di novembre e dicembre, infatti, dalla somministrazione della dose devono trascorrere circa due settimane affinchè avvenga la produzione degli anticorpi efficaci per combattere il virus, periodo, dunque, dove viene registrato proprio il picco del propagarsi dell’influenza.

Ovviamente la campagna è rivolta anche a bambini pre termine e con basso peso alla nascita ed adolescenti a rischio.

Gratuito anche per le donne al secondo e terzo trimestre di gravidanza e familiari che sono a contatto con soggetti ad alto rischio.

Da ricordare inoltre che per gli over 65enni in particolare quelli affetti da alcune specifiche patologie è disponibile, sempre in forma gratuita, anche il vaccino pneumococco, contro le infezioni batteriche responsabili delle maggiori polmoniti.