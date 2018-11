Ai Vigili del Fuoco italiani la certificazione INSARAG

Il Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco, già appartenente al Voluntary Pool del Sistema europeo di Protezione civile, ha ottenuto dalle Nazioni Unite la certificazione internazionale INSARAG (International Search and Rescue Advisory Group), che definisce a livello mondiale le linee guida d'intervento in caso di calamità e disastri nell'ambito delle operazioni di ricerca e salvataggio di persone disperse sotto le macerie.

Un riconoscimento prestigioso per i Vigili che fanno parte dei cosiddetti “Team USAR” (Urban Search and Rescue), fiore all'occhiello del nostro Paese, impiegati da sempre in tantissimi interventi di soccorso, da Amatrice all’Hotel Rigopiano, dal terremoto di Ischia al disastro del Ponte Morandi di Genova.

Nella tre giorni di prove ed esercitazioni che si sono svolte dal 7 al 9 novembre nei tre campi allestiti a Tirrenia e a Calambrone, in provincia di Pisa, i nostri Vigili del Fuoco si sono cimentati in diverse simulazioni di episodi gravi.

Coinvolte squadre composte da 84 Vigili del Fuoco, provenienti dalla Toscana e da altre regioni d’Italia, come Lombardia, Veneto e Lazio, che hanno lavorato contemporaneamente alla ricerca di persone disperse tra le macerie in diversi scenari: quello di un grave terremoto, quello di un ospedale crollato e quello del collasso di un parcheggio con 25 automezzi.

L’esito positivo delle prove, valutate da commissari dell’ONU, consentirà alle squadre USAR di far parte del dispositivo di soccorso internazionale e di poter intervenire, anche al di fuori del territorio italiano, in scenari di disastri anche complessi, con una configurazione “heavy”, cioè con una struttura organizzativa di mezzi, logistica, personale e attrezzature tale da poter operare 24 ore su 24.

Alla consegna del riconoscimento, il segretario dell'INSARAG Jasper Holmer Lund ha definito quello dei nostri Vigili “il miglior team che abbiamo mai classificato fino ad ora”.

Per vedere il videoservizio clicca qui.