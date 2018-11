Reinserimento lavorativo, i contributi dalla Regione

L'assessora Cristina Grieco

Al via i contributi per tirocini non curriculari finalizzati al reinserimento lavorativo nelle aree di crisi di Livorno e Piombino.

L'avviso relativo al provvedimento è stato pubblicato sul Burt di mercoledì 7 novembre ed è destinato a persone residenti o domiciliate in quei territori.

Tale progetto, spiega l’assessora regionale al Lavoro, alla Formazione e all’Istruzione, Cristina Grieco, “promuove interventi atti a fronteggiare la crisi occupazionale e ha lo scopo di sostenerne la ripresa sociale, economica e produttiva della costa livornese e dell'area di Piombino”.

“Si attivano misure formative in grado di permettere ai disoccupati con maggiore difficoltà di avere un contatto diretto con il mondo del lavoro”, ha precisato Grieco, “in modo da accrescere le loro conoscenze e competenze professionali fornendo ad essi adeguate opportunità di orientamento verso consapevoli scelte di reinserimento nel mercato lavorativo".

Il progetto prevede una dotazione finanziaria di 350 mila euro e l'erogazione di contributi destinati alla copertura totale o parziale del rimborso spese da corrispondere al tirocinante, per un importo stabilito di 500 euro mensili per sei mesi.

La domanda di contributo può essere presentata da soggetti ospitanti, privati o pubblici, aventi sede operativa in uno dei territori delle citate aree di crisi complessa, purché in possesso dei requisiti previsti dalle normative in materia (art. 86 ter del regolamento 47/R/2003), mentre i destinatari sono i soggetti in stato di disoccupazione che non beneficiano di strumenti di sostegno al reddito.

La scadenza per la presentazione delle domande, che possono essere inoltrate già da giovedì 8 novembre, fino a venerdì 14 dicembre.