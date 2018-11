Le isole toscane al I Convegno delle Riserve Unesco

Il network mondiale delle Riserve della Biosfera comprende attualmente 686 riserve – incluse 20 transfrontaliere – sparse in 122 Paesi del mondo. Di queste, ben 15 si trovano in Italia.

Le Riserve della Biosfera comprendono ecosistemi terrestri, marini e costieri, e promuovono attività di cooperazione scientifica, ricerca interdisciplinare e sostenibilità ambientale nel pieno coinvolgimento delle comunità locali, nell'ottica dello sviluppo sostenibile e della interazione tra sistema sociale e sistema ecologico.

Anche il Parco Nazionale dell’Arcipelago Toscano, che ne fa parte dal 2003, rappresentato dal Presidente Giampiero Sammuri e dal Direttore Maurizio Burlando, sta partecipando al 1° Convegno delle Riserve MAB Unesco dal titolo “Le Riserve della Biosfera: equilibrio tra Uomo e Natura”, che si sta svolgendo in questi giorni a Napoli, presso il Parco del Vesuvio.

Un evento di grande importanza, durante il quale sarà presentata la Rete Nazionale e Mondiale delle Riserve della Biosfera e gli obiettivi e le finalità del Programma “Uomo e Biosfera” dell’Unesco, un programma scientifico intergovernativo, avviato negli anni Settanta, per promuovere un rapporto equilibrato tra uomo e ambiente attraverso la tutela della biodiversità e le buone pratiche dello sviluppo sostenibile.

Il Programma ha come obiettivo primario l’uso e la condivisione razionale e sostenibile delle risorse della biosfera, mirando a migliorare le relazioni tra le persone e l’ambiente in cui vivono attraverso, soprattutto, l’equa distribuzione dei benefici, anche per proteggere gli ecosistemi naturali. Il Programma promuove anche approcci innovativi allo sviluppo economico, che siano adeguati dal punto di vista sociale e culturale e sostenibili dal punto di vista ambientale.

Al Convegno è presente anche il Ministro dell’Ambiente Sergio Costa e i referenti delle Riserve della Biosfera italiane, le istituzioni nazionali ed internazionali interessate e i principali stakeholder di settore.

La “Riserva Mab Isole Toscane” sta intanto programmando iniziative di promozione e valorizzazione da attuare con gli operatori economici locali, facendo rete con altre riserve Mab Unesco.